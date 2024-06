Twoje wyniki wyszukiwania

Liczba mieszkań na rynku wtórnym osiągnęła rekordowy poziom

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 30 czerwca, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych, liczba ofert mieszkań na rynku wtórnym w Polsce przekroczyła 150 tysięcy ogłoszeń na popularnym serwisie Otodom. To ogromna zmiana w porównaniu do stycznia tego roku. Mimo że wiele informacji dotyczy ostatnio spowolnienia na rynku nieruchomości, oferta mieszkań na rynku wtórnym nadal rośnie.

Zamiast przekazywać to przez cytat z artykułu, warto podkreślić fakt, że rosnąca liczba ofert mieszkań może mieć wpływ na ceny nieruchomości. Badając sytuację na rynku wtórnym mieszkań w Polsce, można zauważyć, że oferta osiągnęła rekordowy poziom. W porównaniu do ostatnich lat, różnica w liczbie ofert wynosi około 30 tysięcy mieszkań. Może to mieć istotny wpływ na warunki handlowe dla zarówno sprzedających, jak i kupujących.

Na rynku nieruchomości można dostrzec kilka czynników, które przyczyniają się do wzrostu oferty mieszkań. Jednym z nich jest wygasanie popytu na kredyty hipoteczne, zwłaszcza po zakończeniu programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Obecnie popyt na takie kredyty jest znacznie niższy niż rok temu. Dodatkowo, wiele osób zrezygnowało z planów zakupu mieszkania z powodu wysokich cen oraz niejasnej sytuacji dotyczącej nowego programu dopłat kredytowych.

Warto również zauważyć, że oferta mieszkań na wynajem jest obecnie wysoka, a stawki wynajmu maleją. Rynek najmu nieruchomości w Polsce przechodzi fazę stabilizacji, co skutkuje spadkiem rentowności inwestycji w mieszkania, zwłaszcza tych sfinansowanych kredytem.

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości wtórnych w Polsce jest godna uwagi. Pomimo pewnych obaw i spowolnienia, wciąż można zauważyć dużą liczbę dostępnych ofert mieszkań. Będzie interesujące obserwować, jak ta sytuacja będzie się rozwijać w kolejnych miesiącach.

