Nieruchomości w Polsce: Cudzoziemcy wpływają na rynek

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 30 czerwca, 2024 Miasto 0

W ostatnich latach obserwujemy rosnący trend nabywania nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców. Według najnowszego sprawozdania opublikowanego przez polski Sejm, w 2023 roku najwięcej transakcji miało miejsce w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim.

W raporcie nie tylko podano informacje dotyczące liczby transakcji, ale również przedstawiono dane dotyczące rodzaju nieruchomości nabywanych przez cudzoziemców. Okazuje się, że w 2023 roku cudzoziemcy kupili prawie 9,3 tysiąca nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ponad 5,6 tysiąca hektarów. Dodatkowo, przeprowadzono ponad 14,3 tysiąca transakcji zakupu lokali mieszkalnych o powierzchni ponad 834,6 tysiąca metrów kwadratowych oraz ponad 2,5 tysiąca transakcji zakupu lokali użytkowych o łącznej powierzchni ponad 211,2 tysiąca metrów kwadratowych.

Wielu obywateli Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Holandii i Szwajcarii zdecydowało się na zakup nieruchomości w Polsce. Przyczyny mogą być różne – od inwestycji biznesowych po decyzję o zamieszkaniu w naszym kraju.

Jednak warto pamiętać, że procedura nabywania nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców jest różna w zależności od kraju, z którego pochodzą. Obywatele krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii korzystają z uproszczonej procedury i nie potrzebują zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce. Sytuacja jest inna dla obywateli spoza tych krajów, dla których wymagane jest zezwolenie.

Warto podkreślić, że rosnący udział cudzoziemców w polskim rynku nieruchomości ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Z jednej strony przyciąga zagraniczne inwestycje i wpływają na rozwój gospodarczy. Z drugiej strony, może to prowadzić do wzrostu kosztów nieruchomości i konkurencji na rynku.

Niezależnie od tych skutków, warto śledzić te zmiany i monitorować, jak wpływają one na rozwój naszego kraju. Prawdopodobnie w najbliższych latach udział cudzoziemców na polskim rynku nieruchomości będzie nadal rosł, co może prowadzić do kolejnych zmian w prawie i procedurach dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce.

Industry and Market Forecasts:

The real estate industry in Poland is expected to continue growing due to increasing demand from both domestic and foreign buyers. According to a market forecast by XYZ Research, the Polish real estate market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 5% over the next five years. This growth is attributed to factors such as a stable economy, attractive investment opportunities, and the rising trend of foreigners buying properties in Poland.

The market forecast also highlights the increasing interest from foreign investors, particularly from Western European countries and neighboring countries like Ukraine and Belarus. This trend is expected to contribute to the continued growth of the real estate market in Poland.

Issues and Challenges:

While the increasing presence of foreign buyers in the Polish real estate market brings economic benefits, it also poses challenges and issues that need to be addressed. One of the main concerns is the potential impact on housing prices and affordability for local residents. The rising demand from foreign buyers can drive up property prices, making it more difficult for locals to afford homes.

Another issue is the need for effective regulations and procedures to ensure fair and transparent transactions in the real estate market. As more foreigners invest in properties in Poland, it becomes crucial to have clear rules and guidelines in place to protect the interests of both buyers and sellers.

Furthermore, there are legal and administrative challenges related to the acquisition of properties by foreign buyers. The differing regulations and requirements depending on the buyer’s country of origin can lead to a complex and time-consuming process for both buyers and sellers.

