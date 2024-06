Twoje wyniki wyszukiwania

Podatek od sprzedaży nieruchomości a spłata kredytu

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 30 czerwca, 2024 Miasto 0

Czy spłata kredytu, który został zaciągnięty na nabycie nieruchomości przez inną osobę, może być uznana za wydatek na cele mieszkaniowe? To pytanie zadają sobie coraz częściej podatnicy. Zwłaszcza małżonkowie, gdy jeden z nich decyduje się spłacić kredyt drugiego.

PIT od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wynosi 19%. Jednak istnieje możliwość uniknięcia podatku, jeśli dochód ten zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe podatnika.

Problem pojawia się w przypadku, gdy sprzedawana nieruchomość została wcześniej podarowana przez małżonka i obciążona kredytami zaciągniętymi przez tego samego małżonka. Czy w takiej sytuacji sprzedający małżonek ma prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku?

Według interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, spłata kredytów zaciągniętych przez małżonka nie kwalifikuje się jako wydatek na cele mieszkaniowe. Dlaczego? Ponieważ spłata kredytów, które zostały zaciągnięte przez inną osobę na nabycie nieruchomości, nie może być uznana za wydatek na cele mieszkaniowe podatnika.

Istotne jest również to, że fakt poręczenia kredytu przez małżonka nie ma znaczenia w tym przypadku. Poręczenie nie jest równoznaczne z byciem współkredytobiorcą. Oznacza to, że małżonek, który spłaca kredyt, nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku.

W konsekwencji podatnik (obdarowany małżonek) będzie zobowiązany do zapłacenia 19% podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Będzie również musiał złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe.

Źródło: Czy spłata kredytu, który został zaciągnięty na nabycie nieruchomości przez inną osobę, stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe?

The topic discussed in the article is whether repayment of a loan taken out to acquire real estate by another person can be considered as an expense for housing purposes. This question is being asked more and more frequently by taxpayers, especially spouses, when one of them decides to repay the other’s loan.

The Personal Income Tax (PIT) on income obtained from the sale of real estate is 19%. However, there is a possibility to avoid this tax if the income is spent on the taxpayer’s own housing purposes.

The problem arises when the sold property was previously gifted by a spouse and burdened with loans taken out by the same spouse. Can the selling spouse in such a situation benefit from the tax exemption?

According to the interpretation of the director of the National Tax Information, the repayment of loans taken out by a spouse does not qualify as an expense for housing purposes. Why? Because repayment of loans taken out by another person for the acquisition of real estate cannot be considered as an expense for the housing purposes of the taxpayer.

It is also important to note that the fact of guaranteeing the loan by a spouse does not matter in this case. Guaranteeing a loan is not the same as being a co-borrower. This means that a spouse who repays the loan cannot benefit from the tax exemption.

As a result, the taxpayer (the gifted spouse) will be obligated to pay a 19% tax on income from the sale of real estate. They will also have to submit the appropriate tax declaration.

Source: bez-podatku.pl: Czy spłata kredytu, który został zaciągnięty na nabycie nieruchomości przez inną osobę, stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe?