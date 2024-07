Twoje wyniki wyszukiwania

Budowa Skylinera II w Warszawie: Nowe wyzwania i innowacyjne rozwiązania

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 1 lipca, 2024 Miasto 0

Rozpoczęła się druga faza budowy kompleksu biurowego Skyliner II w Warszawie, który jest własnością Karimpol Polska. Zespół inżynierów i budowniczych pod przewodnictwem głównego wykonawcy, WARBUD S.A., intensywnie pracuje nad stworzeniem solidnych fundamentów przyszłego wieżowca. Aktualnie trwają prace wykopowe, które są niezwykle wymagające ze względu na konieczność przebicia się przez warstwy nasypów, glin i piasków.

Projekt Skyliner II jest bardziej skomplikowany niż jego poprzednik, ze względu na istniejącą już pierwszą fazę projektu – Skyliner I – oraz otaczającą zabudowę. Jednym z głównych wyzwań logistycznych jest fakt, że dostęp do budowy jest możliwy tylko z jednej strony. Ponadto, wieża Skylinera II będzie miała kondygnacje techniczne wyposażone w 15-metrowe skośne ściany attykowe, co stanowi dodatkowe wyzwanie podczas budowy.

Zakończenie budowy Skylinera II planowane jest na końcówkę 2026 roku. Wieża będzie miała 130 metrów wysokości, 28 kondygnacji i 24 000 mkw. powierzchni biurowej. Duża część tej powierzchni zostanie przeznaczona na biura, a na parterze budynku znajdą się lokale handlowo-usługowe. Na najwyższych piętrach wieży powstaną tarasy-ogrody o łącznej powierzchni blisko 900 mkw.

Karimpol Polska dąży do uzyskania certyfikacji BREEAM na poziomie Outstanding i zasilanie budynku z odnawialnych źródeł energii, podobnie jak w przypadku pierwszego etapu. Projekt architektoniczny jest tworzony przez zespół pracowni APA Wojciechowski Architekci, a firma Hill International pełni rolę menadżera projektu inwestora. CBRE jest wyłącznym agentem przy komercjalizacji Skylinera II.

Budowa Skylinera II w Warszawie to wyzwanie dla inżynierów i budowniczych, którzy starają się sprostać technicznym i logistycznym wymaganiom projektu. Nowoczesne technologie budowlane oraz solidne fundamenty zapewniają niezwykłą solidność i trwałość konstrukcji. Ten ambitny projekt przyczynia się do rozwoju warszawskiego krajobrazu miejskiego i podkreśla znaczenie miasta jako centrum biznesowego.

The construction of the Skyliner II office complex in Warsaw has entered its second phase, owned by Karimpol Polska. A team of engineers and builders, led by the main contractor WARBUD S.A., is intensively working on creating solid foundations for the future skyscraper. Currently, excavation works are taking place, which are highly demanding due to the need to penetrate through layers of embankments, clay, and sand.

The Skyliner II project is more complex than its predecessor, Skyliner I, due to the existing first phase of the project and the surrounding buildings. One of the main logistical challenges is that access to the construction site is only possible from one side. Additionally, the Skyliner II tower will have technical floors equipped with 15-meter sloping parapet walls, which poses an additional challenge during construction.

The completion of the Skyliner II construction is planned for the end of 2026. The tower will have a height of 130 meters, 28 floors, and 24,000 square meters of office space. A large portion of this space will be dedicated to offices, and there will be retail and service premises on the ground floor of the building. Terrace-gardens with a total area of nearly 900 square meters will be created on the top floors of the tower.

Karimpol Polska aims to obtain BREEAM certification at the Outstanding level and to power the building with renewable energy sources, similar to the first phase. The architectural design is being created by the team at APA Wojciechowski Architects, and Hill International serves as the project manager for the investor. CBRE is the exclusive agent for the commercialization of the Skyliner II.

The construction of the Skyliner II in Warsaw poses challenges for engineers and builders who are striving to meet the technical and logistical requirements of the project. Modern construction technologies and solid foundations ensure exceptional strength and durability of the structure. This ambitious project contributes to the development of the Warsaw urban landscape and underscores the city’s importance as a business center.

