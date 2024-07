Budownictwo mieszkaniowe: Optymistyczne prognozy dla deweloperów mieszkaniowych

Twoje wyniki wyszukiwania

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 1 lipca, 2024

Raport Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazuje na korzystne zmiany w aktywności deweloperów mieszkaniowych w pierwszym kwartale 2024 roku. Przede wszystkim zauważono zwiększenie produkcji mieszkań, co oznacza, że w kolejnych miesiącach tego roku możemy spodziewać się większej liczby rozpoczętych budów.

Informacje opublikowane przez NBP dostarczają optymistycznych prognoz dla sektora budownictwa mieszkaniowego. Zmiany legislacyjne wprowadzone w tym roku pozwolą na wzrost liczby rozpoczętych budów w porównaniu do pierwszego kwartału, kiedy ich liczba wyniosła około 60,1 tysiąca.

Ważnym aspektem, który wpłynie na rozwój inwestycji mieszkaniowych, jest również nowelizacja ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obecnie Sejm planuje przedłużenie obowiązujących przepisów dotyczących dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych z 60 do 84 miesięcy. To z pewnością pozytywna wiadomość dla wszystkich, którzy potrzebują dostosowanych mieszkań.

Niemniej jednak, nie wszystkie inwestycje mieszkaniowe będą miały miejsce w najbliższych latach. Według Ministerstwa Infrastruktury projekt budowy nowej linii kolejowej z Warszawy do Gdańska, Centralnej Magistrali Kolejowej – Północ (CMK-Północ), zostanie zrealizowany dopiero do roku 2040.

Choć sektor budownictwa mieszkaniowego ma przed sobą wiele wyzwań, to prognozy oparte na danych NBP są optymistyczne. Deweloperzy mają zwiększoną produkcję, a zmiany legislacyjne i rozszerzenie dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych stwarzają jeszcze większe możliwości inwestycyjne.

The report from the National Bank of Poland (NBP) indicates favorable changes in the activity of housing developers in the first quarter of 2024. One notable change is the increase in housing production, which suggests that we can expect a higher number of construction starts in the coming months of this year.

The information published by the NBP provides optimistic forecasts for the residential construction sector. Legislative changes implemented this year will allow for an increase in the number of construction starts compared to the first quarter when the number was around 60,100.

An important aspect that will impact the development of housing investments is the amendment of the law on ensuring accessibility for people with special needs. The National Parliament is currently planning to extend the existing provisions regarding building accessibility for disabled persons from 60 to 84 months. This is certainly good news for those in need of adapted housing.

However, not all housing investments will take place in the coming years. According to the Ministry of Infrastructure, the construction project for a new railway line from Warsaw to Gdansk, known as the Central Rail Main Line – North (CMK-North) will not be realized until 2040.

Although the residential construction sector faces many challenges, the forecasts based on NBP data are optimistic. Developers have increased production, and legislative changes and expanded building accessibility for disabled individuals create even greater investment opportunities.

For more information and market forecasts in the housing construction sector, you can visit the National Bank of Poland’s website here.