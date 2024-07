Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny nieruchomości w Zakopanem spadają ze względu na stagnację na rynku

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 1 lipca, 2024 Miasto 0

W ostatnich latach ceny gruntów i nieruchomości na Podhalu osiągnęły astronomiczne wartości. Jednak w wyniku stagnacji na rynku, kupujący zaczęli obniżać ceny nawet o 40 procent. Klienci obecnie kupują nieruchomości w zakupie pierwotnym za około 22-26 tysięcy złotych za metr kwadratowy, podczas gdy na rynku wtórnym kosztuje to około 14-18 tysięcy złotych.

Niska rentowność inwestycji i wysokie koszty przekonują inwestorów z dużych miast do odwrócenia się od Zakopanego. Dariusz Siewierski z biura Bestate Nieruchomości Zakopane zauważa, że osoby posiadające dużą ilość pieniędzy wolą inwestować w obligacje skarbowe, które zapewniają wyższy zysk niż zakup nieruchomości w Zakopanem.

Wyższe ceny i większa stabilność rynków sprawiły, że niektórzy klienci zaczęli rozważać zakup apartamentów w Hiszpanii zamiast nieruchomości w Zakopanem. Podhale, które jeszcze niedawno uważane było za polski Manhattan, traci na popularności wśród inwestorów mieszkaniowych.

Krzysztof Adamski z Platformy Mieszkaniowej podkreślał, że klienci interesują się nieruchomościami w kurortach i miejscowościach turystycznych jako atrakcyjną formę lokowania środków. Preferowane są lokale z widokiem na panoramę Tatr, a także z dostępem do usług takich jak spa, termy, aquaparki czy lokale gastronomiczne. Jednak ze względu na wysokie ceny gruntów i oczekiwania klientów, zaprzestano realizowania budownictwa mieszkaniowego na rzecz lokali użytkowych pod usługi turystyczne.

W rezultacie, wraz ze spadkiem zainteresowania nieruchomościami w Zakopanem, ceny osiągnęły niższy poziom. Obniżka cen może być atrakcyjna dla potencjalnych nabywców, którzy wcześniej zrażali się wysokimi kosztami. Mimo to, inwestorzy muszą dokładnie przeanalizować rentowność inwestycji i sprawdzić alternatywne rynki, takie jak Hiszpania, zanim zdecydują się na zakup nieruchomości.

