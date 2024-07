Twoje wyniki wyszukiwania

Orlando Health rozbudowuje teren kampusu poprzez zakup kolejnych nieruchomości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 1 lipca, 2024 Miasto 0

Orlando Health, non-profitowy system opieki zdrowotnej, nabył trzy nowe nieruchomości na terenie swojego kampusu w pobliżu centrum miasta. W ramach rozbudowy swojej infrastruktury, organizacja zakupiła łącznie 2,71 akrów ziemi o wartości 10 milionów dolarów od dwóch różnych podmiotów.

Pierwsza nieruchomość, znajdująca się pod adresem 1107 Atlanta Ave., obejmuje dwa budynki komercyjne o łącznej powierzchni 1250 stóp kwadratowych. Zakup został dokonany 26 czerwca za kwotę 2,1 miliona dolarów od Triton North, z siedzibą w Miami.

Kolejna nieruchomość, mieszcząca się pod adresem 1125 Atlanta Ave., składa się z przemysłowego budynku o powierzchni 4200 stóp kwadratowych. Zakup został dokonany 25 czerwca od Orina G. Coopera II za kwotę 2 miliony dolarów.

Ostatnia nieruchomość, położona pod adresem 1120 S. Hughey Ave., obejmuje trzy magazyny o łącznej powierzchni 16 000, 7121 i 2855 stóp kwadratowych. Zakup tej działki również dokonany został 26 czerwca, za kwotę 5,9 miliona dolarów, od Triton North.

Dzięki tym zakupom Orlando Health będzie mógł rozbudować swoje usługi medyczne i poprawić dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta. Przewiduje się, że te dodatkowe nieruchomości przyczynią się do zwiększenia efektywności działania systemu opieki zdrowotnej i umożliwią świadczenie lepszych usług dla pacjentów.

Rozbudowa kampusu Orlando Health stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia kompleksowej i nowoczesnej opieki zdrowotnej dla społeczności lokalnej. Organizacja ta ma długą historię świadczenia wysokiej jakości usług medycznych i innowacji, a zakup tych nieruchomości jest kontynuacją strategii rozwoju i wzmacniania swojej pozycji na rynku.

Dowiedz się więcej o tym ekscytującym rozwoju na stronie Orlando Business Journal.

Orlando Health’s recent acquisition of three new properties on its campus near downtown is part of the organization’s expansion plans to enhance its healthcare services and improve access to healthcare for residents. The non-profit healthcare system purchased a total of 2.71 acres of land worth $10 million from two different entities.

The first property, located at 1107 Atlanta Ave., includes two commercial buildings with a combined area of 1,250 square feet. The purchase was made on June 26 for $2.1 million from Triton North, based in Miami.

The next property, situated at 1125 Atlanta Ave., consists of an industrial building spanning 4,200 square feet. Orlando Health acquired this property on June 25 from Orina G. Cooper II for $2 million.

The last property, located at 1120 S. Hughey Ave., comprises three warehouses with a combined area of 16,000, 7,121, and 2,855 square feet. This parcel was also acquired on June 26, for $5.9 million, from Triton North.

With these acquisitions, Orlando Health will be able to expand its medical services and improve healthcare access for the city’s residents. It is anticipated that these additional properties will contribute to increased efficiency of the healthcare system and enable the delivery of better services to patients.

The expansion of Orlando Health’s campus is a significant step towards providing comprehensive and modern healthcare to the local community. The organization has a long history of delivering high-quality medical services and innovations, and these property acquisitions align with its growth strategy and efforts to strengthen its market position.

To learn more about this exciting development, visit the Orlando Business Journal website.