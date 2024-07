Twoje wyniki wyszukiwania

Rosnące ceny wakacyjnych pamiątek i oscypków w Zakopanem

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 1 lipca, 2024 Miasto 0

Wakacje w Zakopanem są niezwykle popularne wśród Polaków, którzy szukają ucieczki od codziennego zgiełku. Tam również decydują się na zakup pamiątek, takich jak oscypki czy tradycyjne rękodzieła. Niestety, w tym roku ceny tych produktów znacznie wzrosły. Powodem jest podwyżka cen dzierżawy kramów na Krupówkach i Gubałówce.

W ubiegłym roku dzierżawa na Krupówkach wahała się od 5 tysięcy złotych do 10 tysięcy 296 złotych, ale teraz osiągnęła już 12 tysięcy 355 złotych. Na Gubałówce ceny są jeszcze wyższe, sięgając od 5 tysięcy 800 złotych do 15 tysięcy 101 złotych miesięcznie. Handlarze obawiają się, że to turyści będą musieli ponieść konsekwencje tych podwyżek.

Jednak wysokie ceny nie są jedynym problemem dla mieszkańców Podhala. W ostatnich latach ceny gruntów i nieruchomości znacznie wzrosły, co spowodowało stagnację na rynku. Apartamenty przestały się sprzedawać, a wynajmujący muszą drastycznie obniżać ceny, nawet o 40 procent. Koszt metra kwadratowego w zakupie na pierwotnym rynku sięga od 22 do 26 tysięcy złotych, natomiast na rynku wtórnym oscyluje w granicach 14-18 tysięcy złotych.

Te wysokie stawki odstraszają potencjalnych nabywców, którzy zaczynają szukać alternatywnych inwestycji. Niektórzy zainteresowani inwestycją w nieruchomości zaczynają rozważać zakup apartamentów w Hiszpanii ze względu na niższe ceny i większą stabilność rynków.

Podsumowując, wakacyjne pamiątki i oscypki w Zakopanem stają się coraz droższe, głównie z powodu podwyżek cen dzierżawy kramów na popularnych ulicach. Wraz z tym rosną również ceny nieruchomości, co powoduje stagnację na rynku i wzbudza wątpliwości u potencjalnych nabywców. Niektórzy zainteresowani zaczynają szukać inwestycji za granicą, gdzie ceny są bardziej atrakcyjne.

The tourism industry in Zakopane, Poland, is thriving, particularly among Polish tourists seeking an escape from the hustle and bustle of daily life. Alongside enjoying their vacations, tourists also indulge in buying souvenirs such as oscypek (traditional smoked sheep cheese) and traditional handicrafts. However, the prices of these products have significantly increased this year due to the rise in leasing fees for stalls on Krupówki and Gubałówka streets.

Last year, lease prices on Krupówki ranged from 5,000 to 10,296 Polish złoty (PLN), but they have now reached PLN 12,355. On Gubałówka, prices are even higher, ranging from PLN 5,800 to PLN 15,101 per month. Traders are concerned that it will be the tourists who bear the consequences of these price hikes.

However, high prices are not the only problem faced by the residents of the Podhale region. In recent years, the prices of land and properties have significantly increased, causing a stagnation in the market. Apartments are no longer selling, and landlords have had to drastically lower their rental prices, sometimes by as much as 40%. The cost per square meter for purchasing property in the primary market ranges from PLN 22,000 to 26,000, while in the secondary market, it hovers around PLN 14,000-18,000.

These high rates are deterring potential buyers, who are now considering alternative investments. Some interested in real estate are contemplating purchasing apartments in Spain due to lower prices and greater market stability.

In summary, souvenirs and oscypek in Zakopane are becoming increasingly expensive, primarily due to the lease fee increases on popular streets. Alongside this, property prices are also rising, causing stagnation in the market and raising doubts among potential buyers. Some interested individuals are now looking for investments abroad, where prices are more attractive.