Rynek nieruchomości w Polsce – aktywność wszystkich pokoleń

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 1 lipca, 2024 Miasto 0

Ponad 2/5 Polaków (41%) było aktywnych na rynku nieruchomości w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub planowało taką aktywność w najbliższym roku – tak wynika z badania przeprowadzonego przez Otodom. Wyniki badania pokazują, że rynek nieruchomości w Polsce cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony młodych dorosłych.

Badanie wykazuje, że 66% młodych ludzi w wieku 18-25 lat zamierza poszukiwać mieszkania lub działać w tym zakresie. To właśnie młodzi dorośli, którzy wyprowadzili się od rodziców, stanowią największą siłę popytową na rynku nieruchomości. Aż 72% z nich szuka, sprzedaje lub planuje wynająć mieszkanie w najbliższym czasie.

Co ciekawe, marzeniem większości badanych jest posiadanie własnego domu jednorodzinnego (71%). Jednak, jak się okazuje, niemal połowa badanych (49%) mieszka w zabudowie wielorodzinnej, najczęściej w blokach.

Najbardziej interesujące jest to, że większość badanych preferuje życie we własnym mieszkaniu lub domu. 16% z nich mieszka w lokalach wynajmowanych, głównie wśród młodych dorosłych. Właściciele nieruchomości deklarują również wyższy poziom zadowolenia i dobrostanu w porównaniu do osób wynajmujących.

Chociaż młodzi dorosłych odczuwają nieznaczne niedosyt ze swojego miejsca zamieszkania, to są najbardziej mobilni i optymistycznie patrzą na swoją przyszłą zdolność kredytową. Ponad 70% z nich nie przewiduje życia w wynajmowanym mieszkaniu na dłuższą metę.

Młodzi Polacy są więc gotowi na zakup swojego pierwszego mieszkania lub domu. 59% osób w wieku 18-25 lat i 53% w wieku 26-35 lat rozważa wzięcie kredytu hipotecznego, o ile nie wpłynie to na ograniczenia w ich obecnym stylu życia.

Raport podkreśla również potrzebę stworzenia odpowiednich programów mieszkaniowych, które będą wspierać różne pokolenia na rynku mieszkaniowym. Taki dialog generacyjny oraz inicjatywy wspierające budownictwo wielorodzinne mogą przyczynić się do większego komfortu zamieszkiwania dla wszystkich.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę IQS na zlecenie Otodom na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski.

The real estate market in Poland is experiencing significant interest, especially from young adults. According to a study conducted by Otodom, over 41% of Poles have been active in the real estate market in the past 12 months or plan to be in the near future. This shows a strong demand and engagement in the market.

The study reveals that 66% of young people aged 18-25 plan to search for a new apartment or engage in real estate activities. This group, young adults who have moved out of their parents’ homes, represents the largest driving force in the real estate market. An impressive 72% of them are currently looking, selling, or planning to rent a property in the near future.

Interestingly, the majority of respondents dream of owning a single-family house (71%). However, nearly half of the respondents (49%) currently live in multi-family housing, mostly in apartment buildings.

Most notably, a majority of respondents prefer living in their own apartment or house. Only 16% of them live in rented accommodations, primarily among young adults. Property owners also declare higher levels of satisfaction and well-being compared to those who rent.

Although young adults may feel some dissatisfaction with their current living arrangements, they are among the most mobile and optimistic about their future creditworthiness. Over 70% of them do not foresee living in a rented apartment in the long term.

Therefore, young Poles are ready to purchase their first apartment or house. 59% of individuals aged 18-25 and 53% aged 26-35 are considering taking out a mortgage, as long as it does not restrict their current lifestyle.

The report also emphasizes the need for appropriate housing programs that support different generations in the real estate market. A generational dialogue and initiatives supporting multi-family housing construction can contribute to a higher standard of living for everyone.

The study was conducted by IQS on behalf of Otodom and included a representative sample of Polish residents.

