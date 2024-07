Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrastające ceny mieszkań w Polsce: Co to oznacza dla nabywców?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 1 lipca, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych rynkowych, ceny nowych mieszkań w wielu polskich miastach stale rosną, co powoduje obawy wśród potencjalnych nabywców. Pomimo wzrostu podaży nowych mieszkań w segmencie popularnym, średnia cena za metr kwadratowy utrzymuje się na wysokim poziomie. Według ekspertów, takie tendencje są częściowo wynikiem opóźnień w wprowadzeniu nowych programów wsparcia kredytobiorców.

W ostatnim czasie deweloperzy wprowadzili na rynek mniej mieszkań w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku. Największy spadek podaży zanotowano w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Poznaniu i Trójmieście, gdzie liczba nowych mieszkań zmniejszyła się o ponad 40%. Zdaniem ekspertów, deweloperzy zareagowali w ten sposób na spadek sprzedaży w tym okresie.

Pomimo wdrożenia programu wsparcia kredytobiorców, liczba wniosków o kredyty mieszkaniowe w maju również spadła. To zmusza wielu potencjalnych nabywców do oczekiwania na korzystniejsze warunki kredytowe, co dodatkowo wpływa na malejący popyt na nowe mieszkania.

Jednak ostatnie miesiące przynoszą pewne oznaki poprawy sytuacji dla nabywców. W czerwcu oferta mieszkań zwiększyła się minimalnie w większości metropolii, co skutkuje większą konkurencją między deweloperami. W rezultacie zaczęły pojawiać się promocje, takie jak rabaty czy gratisy, oraz opcje odroczonej płatności. Ponadto, deweloperzy w większym stopniu skupiają się na wprowadzaniu na rynek mieszkań w segmencie popularnym, co zatrzymuje wzrost średnich cen za metr kwadratowy.

Mimo tych pozytywnych sygnałów, ceny mieszkań nadal rosną w niektórych miastach. W Łodzi odnotowano wzrost o 2% w czerwcu, a od początku roku średnia cena za metr kwadratowy wzrosła o 7%. Podobne tendencje zauważalne są również w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Krakowie.

Deweloperzy utrzymują ceny mieszkań w ich ofertach na wysokim poziomie, ale jednocześnie wprowadzają nowe inwestycje, w tym mieszkania dla zamożnych klientów. W rezultacie średnie ceny mieszkań utrzymują się na wysokim poziomie. Istnieje jednak nadzieja, że dzięki nowym programom wsparcia kredytobiorców sytuacja na rynku nieruchomości może się poprawić w przyszłości.

According to the latest market data, the prices of new apartments in many Polish cities continue to rise, causing concerns among potential buyers. Despite the increase in the supply of new apartments in the popular segment, the average price per square meter remains high. According to experts, these trends are partially the result of delays in the implementation of new borrower support programs.

Recently, developers have introduced fewer apartments to the market compared to the first quarter of this year. The largest decrease in supply was noted in the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, Poznań, and Tricity, where the number of new apartments decreased by over 40%. According to experts, developers reacted to the decline in sales during this period.

Despite the implementation of borrower support programs, the number of applications for housing loans also decreased in May. This forces many potential buyers to wait for more favorable credit conditions, further impacting the declining demand for new apartments.

However, recent months have brought some signs of improvement for buyers. In June, the apartment offers slightly increased in most metropolises, resulting in greater competition among developers. As a result, promotions such as discounts, freebies, and deferred payment options began to appear. Furthermore, developers are focusing more on introducing apartments in the popular segment, which is halting the increase in average prices per square meter.

Despite these positive signals, apartment prices are still rising in some cities. Łódź saw a 2% increase in June, and since the beginning of the year, the average price per square meter has risen by 7%. Similar trends are also noticeable in Poznań, Wrocław, Warsaw, and Kraków.

Developers maintain high prices in their offerings, but at the same time, they are introducing new investments, including apartments for affluent clients. As a result, average apartment prices remain high. However, there is hope that with new borrower support programs, the real estate market situation may improve in the future.