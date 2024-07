Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrastające ceny najmu mieszkań w Polsce – Czy to się skończy?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 1 lipca, 2024 Miasto 0

Ceny najmu mieszkań w Polsce od początku roku przeszły korektę, ale najnowsze dane pokazują, że w maju ceny zaczęły rosnąć. Wynika to z raportu Otodom Analytics. Co ciekawe, to przede wszystkim większe mieszkania zanotowały największy wzrost cen ofertowych.

Chociaż rynek najmu w większości miast zanotował wzrosty w ujęciu miesięcznym, w niektórych miastach trwała jeszcze korekta. Przykładem jest Warszawa, gdzie najmniejsze kawalerki były o 0,6 proc. tańsze niż w kwietniu. To pierwszy raz od czerwca 2023 roku, kiedy ceny dla tego metrażu spadły poniżej 2900 zł/m-c. W ujęciu rocznym ceny kawalerek praktycznie się nie zmieniły, wzrosły tylko o 0,5 proc. w porównaniu do maja 2023 roku.

W Warszawie notuje się również spadek cen dla nieco większych mieszkań o powierzchni od 40 do 59 mkw. Jednak ogólnie, ceny ofertowe w najmu rosną, szczególnie dla większych mieszkań o powierzchni 60-89 mkw. i powyżej 90 mkw. Wzrosty sięgają nawet 3,3 proc. W innych miastach, takich jak Gdynia, Kraków, Gdańsk czy Lublin, również odnotowano wzrosty cen, głównie dla większych metraży.

Warto również zwrócić uwagę na zmiany w podaży na rynku najmu. Choć wciąż jest więcej mieszkań dostępnych do wynajęcia niż rok temu, podaż w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 4 proc. Największy spadek dotyczy Trójmiasta, gdzie liczba ofert zmalała o 16 proc. od maja ubiegłego roku. Jednak, jak pokazuje historia, takie zmiany w podaży nie są stałe, gdyż w poprzednich latach również obserwowano podobne wahania.

Chociaż sytuacja na rynku najmu w ciągu ostatniego roku była stosunkowo stabilna, porównanie z danymi sprzed trzech lat pokazuje znaczący wzrost cen. Na przykład, w Wrocławiu ceny spadły o 0,7 proc. w ciągu dwóch lat, podczas gdy w Krakowie wzrost cen wynosił od 58 proc. do 66 proc. Niektóre miasta doświadczyły nawet wzrostu cen o ponad 40 proc.

Globalnie patrząc, sytuacja na rynku najmu mieszkań w Polsce nadal jest dynamiczna. Wzrost cen można przypisać zarówno czynnikom rynkowym, jak i zmianom w podaży. Jednak czy to oznacza, że ceny nadal będą tak dynamicznie rosnąć? Czas pokaże, jak ta sytuacja będzie się rozwijać w przyszłości.

The rental market in Poland has experienced a correction in prices since the beginning of the year, but the latest data shows that in May, prices started to rise again. This is according to a report from Otodom Analytics. Interestingly, it is primarily larger apartments that have seen the biggest increase in listing prices.

While the rental market in most cities has seen monthly growth, some cities are still undergoing a correction. An example is Warsaw, where the smallest studio apartments were 0.6% cheaper than in April. This is the first time since June 2023 that prices for this size have fallen below 2900 zł/m-c. On a yearly basis, studio apartment prices have practically remained unchanged, rising only by 0.5% compared to May 2023.

In Warsaw, there has also been a decline in prices for slightly larger apartments ranging from 40 to 59 square meters. However, overall, rental prices are increasing, particularly for larger apartments with a size of 60-89 square meters and above 90 square meters. The increases can reach up to 3.3%. Other cities such as Gdynia, Kraków, Gdańsk, and Lublin have also seen price increases, mainly for larger sizes.

It is also worth noting the changes in supply in the rental market. Although there are still more apartments available for rent compared to a year ago, the monthly supply has decreased by 4%. The largest decrease is observed in the Tricity area, where the number of offers has decreased by 16% since May last year. However, as history has shown, such changes in supply are not permanent, as similar fluctuations have been observed in previous years.

While the rental market has been relatively stable over the past year, a comparison with data from three years ago reveals a significant increase in prices. For example, in Wrocław, prices have decreased by 0.7% over two years, while in Kraków, price increases ranged from 58% to 66%. Some cities have even experienced price growth of over 40%.

Looking globally, the rental market situation in Poland is still dynamic. The price increases can be attributed to both market factors and changes in supply. However, does this mean that prices will continue to rise so dynamically? Only time will tell how this situation will develop in the future.