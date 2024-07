Twoje wyniki wyszukiwania

Zmiany w podatku od nieruchomości: Nowa perspektywa

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 1 lipca, 2024 Miasto 0

Ministerstwo Finansów niedawno opublikowało nowy projekt zmian w podatku od nieruchomości, a te propozycje wywołały mieszane reakcje w społeczeństwie. Jednak główny fakt pozostaje niezmieniony – od 1 stycznia 2025 r. podatek ten musi być dostosowany do zaleceń Trybunału Konstytucyjnego.

Jedną z nowych zmian jest wprowadzenie samodzielnej definicji budowli, która nie będzie już opierać się na przepisach prawa budowlanego. W zamian za to, zostanie wprowadzony załącznik do ustawy, którym zostaną objęte obiekty podlegające opodatkowaniu jako budowle. Nowa definicja budowli będzie oparta wyłącznie o ustawę podatkową, co może prowadzić do zmian i migracji w deklaracjach podatników.

Najważniejszą zmianą jest jednak powrót do wcześniejszej definicji budowli, która obejmuje również instalacje i urządzenia powiązane z tymi obiektami. To może znacznie zwiększyć zakres opodatkowania, ponieważ wartość tych instalacji i urządzeń jest zazwyczaj znacząca.

Inną istotną zmianą jest wprowadzenie zastrzeżenia, że budowlą będzie to, co zostało wykonane z użyciem wyrobów budowlanych. To oznacza, że obiekty prefabrykowane, takie jak kontenery, również zostaną objęte opodatkowaniem.

Wprowadzono również nową definicję budynku oraz trwałego związku z gruntem. Według tych definicji, większość obiektów będzie spełniać kryterium trwałego związku z gruntem.

Wśród innych zmian jest również traktowanie garaży wielostanowiskowych jako części budynku, co pozwoli na preferencyjną stawkę podatkową. Jednak jednocześnie przewiduje się zawężenie zwolnienia podatkowego dla lotnisk, infrastruktury kolejowej czy instytutów badawczych.

Nowe propozycje zmian w podatku od nieruchomości wzbudzają wiele emocji i kontrowersji, a ich wpływ na podatników będzie z pewnością znaczący. Konieczne będzie dokładne przeanalizowanie tych zmian i dostosowanie się do nowych przepisów prawnych.

The proposed changes in property tax recently published by the Ministry of Finance have sparked mixed reactions in society. However, the main fact remains unchanged – from January 1, 2025, this tax must be adjusted to the recommendations of the Constitutional Tribunal.

One of the new changes is the introduction of an independent definition of a building, which will no longer be based on building law regulations. Instead, an annex to the law will be introduced, which will cover objects subject to taxation as buildings. The new definition of a building will be based solely on tax law, which may lead to changes and migrations in taxpayers’ declarations.

However, the most significant change is the return to the previous definition of a building, which also includes installations and equipment related to these objects. This can significantly expand the scope of taxation, as the value of these installations and equipment is usually significant.

Another important change is the introduction of the provision that a building is what has been made using construction products. This means that prefabricated objects, such as containers, will also be subject to taxation.

A new definition of a building and a permanent connection with the land has also been introduced. According to these definitions, most objects will meet the criterion of a permanent connection with the land.

Among other changes, multi-storey garages will also be treated as part of a building, allowing for a preferential tax rate. However, at the same time, there is a prediction of narrowing down the tax exemption for airports, railway infrastructure, or research institutes.

These new proposed changes in property tax are causing a lot of emotions and controversies, and their impact on taxpayers will certainly be significant. It will be necessary to carefully analyze these changes and adapt to the new legal regulations.