Twoje wyniki wyszukiwania

Młodzi Polacy opóźniają osamodzielnianie się z powodu pracy

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 2 lipca, 2024 Miasto 0

Według nowego raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), większość młodych Polaków w wieku od 25 do 34 lat pracuje zawodowo, co jest głównym powodem opóźnienia ich osamodzielnienia się. Tylko 37 proc. osób w tej grupie wiekowej posiadało status samodzielnego mieszkania, podczas gdy reszta nadal mieszkała z rodzicami.

Analiza danych GUS wykazała, że województwa świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie odnotowały największy odsetek młodych ludzi mieszkających z rodzicami. Z kolei najmniej osób pozostających pod dachem rodziców znajdowało się w województwach mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim.

Według raportu, w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków i Poznań, odsetek młodych osób mieszkających z rodzicami wynosił mniej niż 20 proc. Natomiast w Olsztynie i Kielcach ten odsetek przekraczał 30 proc.

GUS nie podał dokładnej listy gmin, w których odsetek młodych osób mieszkających z rodzicami jest wysoki, jednak zauważono, że na Pomorzu nie mieszkało z rodzicami zdecydowanie najmniej młodych Polaków. Województwo to wyróżnia się także jednym z najwyższych wskaźników zawieranych małżeństw na 1 tysiąc ludności oraz najwyższym wskaźnikiem dzietności w Polsce.

Podsumowując, młodzi Polacy opóźniają osamodzielnianie się głównie ze względu na pracę. Mimo że większość z nich pracuje zawodowo, trudności finansowe oraz inne czynniki, takie jak wskaźnik dzietności i liczba zawieranych małżeństw, wpływają na decyzję o pozostaniu w rodzinnym domu.

Według nowego raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), większość młodych Polaków w wieku od 25 do 34 lat pracuje zawodowo, co jest głównym powodem opóźnienia ich osamodzielnienia się. Tylko 37 proc. osób w tej grupie wiekowej posiadało status samodzielnego mieszkania, podczas gdy reszta nadal mieszkała z rodzicami.

Analiza danych GUS wykazała, że województwa świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie odnotowały największy odsetek młodych ludzi mieszkających z rodzicami. Z kolei najmniej osób pozostających pod dachem rodziców znajdowało się w województwach mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim.

Według raportu, w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków i Poznań, odsetek młodych osób mieszkających z rodzicami wynosił mniej niż 20 proc. Natomiast w Olsztynie i Kielcach ten odsetek przekraczał 30 proc.

GUS nie podał dokładnej listy gmin, w których odsetek młodych osób mieszkających z rodzicami jest wysoki, jednak zauważono, że na Pomorzu nie mieszkało z rodzicami zdecydowanie najmniej młodych Polaków. Województwo to wyróżnia się także jednym z najwyższych wskaźników zawieranych małżeństw na 1 tysiąc ludności oraz najwyższym wskaźnikiem dzietności w Polsce.

Podsumowując, młodzi Polacy opóźniają osamodzielnianie się głównie ze względu na pracę. Mimo że większość z nich pracuje zawodowo, trudności finansowe oraz inne czynniki, takie jak wskaźnik dzietności i liczba zawieranych małżeństw, wpływają na decyzję o pozostaniu w rodzinnym domu.

Industry: The report from the Main Statistical Office (GUS) highlights an important aspect of the housing industry and its relation to the increasing trend of young adults in Poland who continue to live with their parents. The housing industry encompasses various sectors such as real estate, construction, and architecture, which are all influenced by the housing choices and preferences of young adults.

Market forecasts: Although the GUS report does not provide specific market forecasts related to the housing industry, the trend of young adults residing with their parents has implications for the residential real estate market. If this trend continues, it may affect the demand for smaller-sized apartments or increase the demand for shared living spaces.

Issues related to the industry or product: One of the key issues related to the housing industry in Poland is the affordability of housing for young adults. Financial difficulties, particularly in terms of securing a mortgage or paying rent, may contribute to the delay in young adults becoming independent and acquiring their own homes. Additionally, other factors such as the fertility rate and the number of marriages can also influence the decision of young adults to continue living with their parents.

For more information on the Polish housing industry and related topics, you can visit the Ministry of Construction, Housing, and Infrastructure’s website: link name.