Nowy apartamentowiec NEFRYT wprowadza kameralny luksus do kompleksu SOHO by Yareal

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 2 lipca, 2024 Miasto 0

Apartamentowiec NEFRYT jest najnowszym dodatkiem do rozwijającego się kompleksu SOHO by Yareal w warszawskim Kamionku. Wszechstronny projekt składa się z 17 ekskluzywnych apartamentów, które są doskonale usytuowane wzdłuż parku linearnego, będącego centralnym elementem całego zespołu architektonicznego.

NEFRYT został starannie zaprojektowany jako kameralny, samodzielny budynek, z pięknym widokiem na zielony park. Inspirację architektoniczną czerpie z już istniejących apartamentowców, takich jak budynek RUBIN, który znajduje się w pobliżu. Wraz z nowo powstałymi budynkami, NEFRYT stworzy spójną kompozycję, dzięki zastosowaniu klinkierowych płytek i aluminiowych elementów na elewacji. Budynek idealnie wkomponuje się w otoczenie nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej i odrestaurowanych historycznych budynków fabrycznych, które są częścią tego kompleksu.

„NEFRYT to wyjątkowy budynek, który łączy kameralny charakter z wysokim standardem. Dzięki małej liczbie przestronnych mieszkań, spełni oczekiwania osób ceniących prywatność, swobodę i komfort. Jego centralna lokalizacja umożliwi mieszkańcom dostęp do podstawowych usług, takich jak zakupy czy restauracje, a także zapewni wyjątkowe możliwości rekreacji dzięki znajdującemu się obok parkowi” – mówi Jacek Zengteler, prezes Yareal.

NEFRYT oferuje 17 przestronnych apartamentów o powierzchni od 76 do 149 mkw. Budynek na pięciu kondygnacjach stworzy luksusowe mieszkania z dużymi przeszklonymi oknami, które zapewnią optymalne doświetlenie naturalnym światłem. Przyszli mieszkańcy będą mieli dostęp do przestronnych balkonów i tarasów. Na ostatnim piętrze zaplanowano wyjątkowy apartament z dużym tarasem, gdzie można zainstalować saunę lub jacuzzi.

NEFRYT to prawdziwy klejnot w kompleksie SOHO by Yareal, wprowadzając nowych mieszkańców do wysokiej jakości architektury i atrakcyjnego otoczenia. Budynek zostanie otoczony terenami zielonymi i parkiem, a wejście znajdować się będzie od strony wewnętrznego dziedzińca. Na parterze powstaną również dwa lokale usługowe, które będą zaspokajały potrzeby mieszkańców oraz osób korzystających z otwartych przestrzeni SOHO by Yareal.

Planuje się ukończenie budowy nowych budynków SOHO 10, SOHO 12 i NEFRYTU pod koniec 2025 roku. Jeżeli masz informacje na temat wydarzeń w Warszawie lub nowych inwestycji, skontaktuj się z redakcją Nowa Warszawa przez Facebooka lub pisząc na adres [email protected].

The NEFRYT apartment building is the latest addition to the growing SOHO by Yareal complex in Kamionek, Warsaw. This versatile project consists of 17 exclusive apartments, perfectly situated along a linear park that serves as the central element of the entire architectural ensemble.

NEFRYT has been carefully designed as an intimate, self-contained building with beautiful views of the green park. It draws architectural inspiration from existing apartment buildings such as the nearby RUBIN building. With the addition of the newly constructed buildings, NEFRYT will create a coherent composition through the use of clinker tiles and aluminum elements on the facade. The building will blend seamlessly into the surroundings of modern residential development and restored historical factory buildings that are part of this complex.

„NEFRYT is a unique building that combines an intimate character with high standards. With a small number of spacious apartments, it will meet the expectations of individuals who value privacy, freedom, and comfort. Its central location will provide residents with access to essential services such as shopping and restaurants, as well as unique recreational opportunities thanks to the adjacent park,” says Jacek Zengteler, President of Yareal.

NEFRYT offers 17 spacious apartments ranging in size from 76 to 149 square meters. The five-story building will feature luxury residences with large glazed windows, ensuring optimal natural light. Future residents will have access to spacious balconies and terraces. A unique apartment with a large terrace, where a sauna or jacuzzi can be installed, is planned for the top floor.

NEFRYT is a true gem in the SOHO by Yareal complex, introducing new residents to high-quality architecture and an attractive environment. The building will be surrounded by green areas and a park, with the entrance located on the inner courtyard side. Two retail spaces will also be located on the ground floor, catering to the needs of residents and those utilizing the open spaces of SOHO by Yareal.

The completion of the construction of the new SOHO 10, SOHO 12, and NEFRYT buildings is planned for the end of 2025. For information about events in Warsaw or new investments, please contact the Nowa Warszawa editorial team via Facebook or by emailing [email protected].