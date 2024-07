Twoje wyniki wyszukiwania

Rozwiązania termomodernizacyjne – oszczędność energii dla domów i mieszkań

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 2 lipca, 2024 Miasto 0

Ponad 4/5 właścicieli domów jednorodzinnych i 82% właścicieli mieszkań wprowadziło rozwiązania termomodernizacyjne, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego. Polacy wykazują otwartość na wdrażanie energooszczędnych rozwiązań, które korzystnie wpływają na ich portfel i środowisko naturalne. Banki powinny wspierać ich w tym procesie, zarówno merytorycznie, jak i finansowo. Zmiana postrzegania zielonych inwestycji i spojrzenie na nie w perspektywie długoterminowej jest kluczowe.

Właściciele domów najczęściej wybierają dostępne i tanie rozwiązania termomodernizacyjne, takie jak zmiana oświetlenia na energooszczędne, ocieplenie ścian budynku oraz montaż lub wymiana szczelnych okien. Planując kolejne inwestycje, zależy im na szybkim obniżeniu rachunków, dlatego najbardziej interesują się modernizacją wewnętrznych instalacji ocieplenia oraz wymianą źródeł podgrzewania ciepłej wody.

Właściciele mieszkań mają mniejsze możliwości samodzielnego wprowadzania rozwiązań termomodernizacyjnych, zazwyczaj jest to zadanie spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Odcinając się od większych inwestycji, takich jak wymiana systemu wentylacji czy zamontowanie pompy ciepła, Polacy skupiają się na oszczędzaniu energii poprzez zmianę oświetlenia i wymianę okien na energooszczędne.

Badanie pokazało, że kwestie finansowe są kluczowe dla Polaków podczas podejmowania decyzji o termomodernizacji. Dla większości z nich istotne jest, czy inwestycja okaże się rentowna. Właściciele domów uważają, że inwestycje wymagają dofinansowania, a część z nich rozważa skorzystanie z kredytu. Właściciele mieszkań również obawiają się wysokich kosztów i zastanawiają, czy inwestycja się opłaci.

Osoby decydujące się na zakup lub budowę domu oraz zakup mieszkania zwracają uwagę na charakterystykę energetyczną nieruchomości. Ocieplone ściany budynku, energooszczędne oświetlenie i docieplony dach są najbardziej popularnymi rozwiązaniami, na które zwracają uwagę przy zakupie.

Badanie przeprowadzono w maju 2024 roku przez agencję Minds & Roses za pomocą badania telefonicznego i panelu internetowego.

According to a study conducted on behalf of ING Bank Śląski, more than 4/5 of single-family homeowners and 82% of apartment owners have implemented thermal modernization solutions. This demonstrates that Poles are open to the adoption of energy-efficient solutions that have a positive impact on their wallets and the environment. Banks should support them in this process, both in terms of expertise and financing. Changing the perception of green investments and viewing them from a long-term perspective is crucial.

Homeowners mostly choose affordable thermal modernization solutions, such as switching to energy-efficient lighting, insulating building walls, and installing or replacing tight windows. When planning future investments, they are focused on quickly reducing bills, so they are most interested in modernizing internal insulation installations and replacing hot water heating sources.

Apartment owners have less independence in implementing thermal modernization solutions, often relying on housing cooperatives or communities. By excluding larger investments such as ventilation system replacement or heat pump installation, Poles focus on energy saving through lighting changes and replacing windows with energy-efficient ones.

The study revealed that financial aspects are crucial for Poles when making decisions about thermal modernization. For most of them, it is important to determine if the investment will be profitable. Homeowners believe that these investments require funding, and some are considering taking out a loan. Apartment owners also worry about high costs and whether the investment will pay off.

People deciding to purchase or build a house, as well as those buying an apartment, pay attention to the energy characteristics of the property. Insulated building walls, energy-efficient lighting, and insulated roofs are the most sought-after solutions when making a purchase.

The study was conducted in May 2024 by the agency Minds & Roses through telephone surveys and an online panel.