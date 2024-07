Twoje wyniki wyszukiwania

Sylwia Peretti: Sprzedaje swoją luksusową posiadłość w Krakowie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 2 lipca, 2024 Miasto 0

Sylwia Peretti, znana z programu „Królowe życia”, dokonała kolejnego kroku w przemyśle odcięcia się od tragicznej przeszłości. Celebrytka teraz postanowiła sprzedać swoją luksusową willę w Krakowie, znaną widzom z TTV. Wideo ukazujące piękne wnętrza tej posiadłości pojawiło się na mediach społecznościowych prestiżowej agencji nieruchomości.

Rezydencja, położona na dużej, przepięknie zagospodarowanej działce o powierzchni ponad 33 ary, jest oddalona od głównej linii zabudowy. Ogrodzone podwórko to prawdziwa oaza spokoju, którą można wykorzystać do odpoczynku i korzystania z grillu, jacuzzi oraz oczka wodnego. Dodatkowym atutem jest strefa SPA z sauną fińską i parową – czytamy w opisie nieruchomości.

Według przedstawiciela agencji, podczas modernizacji wnętrz domu zastosowano materiały najwyższej jakości, takie jak marmur, onyks, kamień i egzotyczne drewno. Posiadłość wyposażona została w klimatyzację oraz ogrzewanie podłogowe.

Chociaż cena nie została podana w ogłoszeniu, portal Pudelek dowiedział się, że wynosi ona aż 5 890 000 złotych.

Sprzedaż luksusowej willi w Krakowie to kolejny krok Sylwii Peretti w odnalezieniu nowego życia. Celebrytka stara się odwracać uwagę od tragedii, która wydarzyła się w jej rodzinie, skupiając się na nowych możliwościach i perspektywach. Przyszłość pokaże, jakie zaskakujące posunięcia podejmie dalej.

Sylwia Peretti’s decision to sell her luxury villa in Krakow marks another step in the industry’s detachment from her tragic past. The celebrity has listed this property, which is well-known to viewers of TTV, on the social media platforms of a prestigious real estate agency. Situated on a large and beautifully landscaped plot of over 33 acres, the residence is secluded from the main urban areas. The enclosed courtyard is a true oasis of peace, where one can relax and enjoy amenities such as a grill, jacuzzi, and water feature. Additionally, the property boasts a spa area with a Finnish and steam sauna.

The interiors of the house have been modernized using high-quality materials such as marble, onyx, stone, and exotic wood, according to a representative from the agency. The villa is also equipped with air conditioning and underfloor heating.

Although the price was not disclosed in the advertisement, the website Pudelek has reported that it is a staggering 5,890,000 Polish Zloty.

The sale of Sylwia Peretti’s luxury villa in Krakow is another step in her journey to a new life. The celebrity is trying to divert attention from the tragedy that occurred in her family by focusing on new possibilities and perspectives. Only time will tell what surprising moves she will make next.