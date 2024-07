Twoje wyniki wyszukiwania

Wynajem mieszkania opłacalniejszy niż zakup na kredyt

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 2 lipca, 2024 Miasto 0

W ostatnich 12 miesiącach Polska zanotowała wzrost cen nieruchomości o 13%, co umiejscawia kraj w pierwszej trójce pod względem wzrostu cen. Jednak, pomimo tego dynamicznego wzrostu, analiza danych pokazuje, że wynajem mieszkania może być bardziej opłacalny niż zakup na kredyt.

Warto zauważyć, że średni roczny wzrost cen na 56 rynkach śledzonych przez Knight Frank wyniósł 3,6%, co jest niższe od długoterminowego trendu ostatnich 20 lat, wynoszącego 5,6%. Pomimo tego, kwartalny wzrost wynosił 1,3%, co jest porównywalne z poprzednimi dwoma kwartałami i nieco poniżej długoterminowej średniej.

Podczas gdy wiele rynków nieruchomości na świecie nadal zmaga się z wysoką inflacją, realny wzrost cen nieruchomości nadal jest ujemny. W rzeczywistości, uwzględniając inflację, ceny spadły średnio o 0,4% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To oznacza, że realny roczny wzrost cen jest teraz o 3,3% niższy od długoterminowej średniej.

Wynajem mieszkania może być korzystny dla osób, które chcą uniknąć zaciągania kredytu hipotecznego lub nie są pewne stabilności cen nieruchomości w przyszłości. Z analizy wynika, że wynajem kawalerki w takich miastach jak Warszawa, Kraków i Gdańsk może pozwolić zaoszczędzić co miesiąc od 1,1 tys. zł do 1,3 tys. zł. Nawet wynajem większego mieszkania z dwoma pokojami może być tańszy od kosztów zakupu na kredyt.

Podsumowując, mimo dynamiki wzrostu cen nieruchomości w Polsce, wynajem mieszkania wciąż może być korzystniejszy niż zakup na kredyt. Decyzja o zakupie lub wynajmie mieszkania powinna być świadoma i oparta na analizie danej sytuacji finansowej oraz perspektyw rynku nieruchomości.

