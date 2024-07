Twoje wyniki wyszukiwania

Efektywność energetyczna budynków: Nowa dyrektywa w Polsce

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 3 lipca, 2024 Miasto 0

Projekt nowego rozporządzenia ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy budynkowej w Polsce, której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynków. Nowe regulacje wprowadzą system klas energetycznych od A+ do G, mający na celu wspomaganie budynków o najgorszej efektywności energetycznej oraz obiektów położonych na obszarach wiejskich.

Zgodnie z tym projektem, budynek klasy A+ będzie oznaczał obiekt o najlepszych właściwościach energetycznych, podczas gdy klasa G będzie oznaczać budynki o najgorszych właściwościach energetycznych. Jednak, zamiast cytuje informacje z projektem, przekazuję Ci, że projekt rozporządzenia przewiduje, że osoby uprawnione przy realizacji świadectwa charakterystyki energetycznej będą musiały korzystać z istniejącej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzać kontrole na miejscu lub w wyjątkowych przypadkach, zdalne kontrole za pomocą środków umożliwiających inspekcję wizualną.

Decyzja o konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu została podyktowana nadużyciami w automatyzacji procesu sporządzania świadectw przez osoby uprawnione. Ministerstwo Rozwoju i Technologii otrzymuje informacje o takich nadużyciach, gdzie świadectwa są automatycznie generowane (często przez strony internetowe), bez kontaktu z właścicielem budynku, braku kontroli na miejscu oraz jednocześnie braku analizy dokumentacji technicznej.

Nowe regulacje mają na celu nieustanne doskonalenie efektywności energetycznej budynków przez wprowadzenie systemu zachęt do modernizacji. Jest to ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości.

The implementation of the EU building directive in Poland aims to improve the energy performance of buildings. The new regulations will introduce an energy class system ranging from A+ to G, with the purpose of supporting buildings with the lowest energy efficiency and properties located in rural areas.

According to the project, buildings in class A+ will have the best energy properties, while class G will indicate buildings with the poorest energy performance. However, instead of quoting information from the project itself, it is important to note that the regulation project foresees that authorized individuals responsible for issuing energy performance certificates will have to use existing technical documentation and conduct on-site inspections or, in exceptional cases, remote inspections using means that enable visual inspection.

The decision to require on-site inspections was driven by abuses in the automation of the certificate issuance process by authorized individuals. The Ministry of Development and Technology has received reports of such abuses, where certificates are automatically generated (often through websites) without any contact with the building owner and without on-site inspections or analysis of technical documentation.

These new regulations aim to continuously improve the energy efficiency of buildings by introducing incentives for modernization. This is an important step towards a more sustainable and ecological future.

