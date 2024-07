Twoje wyniki wyszukiwania

Flatte: Rewolucjonizacja zarządzania nieruchomościami

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 3 lipca, 2024 Miasto 0

Flatte to innowacyjne rozwiązanie, które integruje wszystkich zainteresowanych w procesie zarządzania nieruchomościami. Klienci ANG, inwestujący w nieruchomości na wynajem, teraz mogą sprawnie i profesjonalnie zarządzać swoimi nieruchomościami dzięki nowoczesnej aplikacji i zespołowi ekspertów.

Aplikacja Flatte to kluczowy element tego rozwiązania. Dzięki współpracy z bankami, najemcy mogą teraz wygodnie płacić czynsz i rachunki za media, a właściciele mają bieżący wgląd w te płatności. Ponadto, zespół ekspertów dba o wszelkie potrzeby najemców i właścicieli. Zarządzają oni procesem wynajmu, weryfikują potencjalnych najemców pod względem finansowym, organizują prace remontowe i pomagają w usuwaniu drobnych usterek.

„Tak właśnie wygląda nasza codzienna praca – nie tylko zapewniamy odpowiedzialne finansowanie, ale również wspieramy klientów w zarządzaniu ich nieruchomościami. Wiemy, że klienci ANG inwestujący w nieruchomości chcą osiągać oczekiwany zysk z wynajmu w sposób szybki i sprawnie. Profesjonalne zarządzanie, które oferuje Flatte, z pewnością im w tym pomoże” – mówi Tomasz Kowalski, Dyrektor Zarządzający ANG Odpowiedzialne Finanse.

Flatte sukcesywnie rozwija swoje usługi, wprowadzając dodatkowe udogodnienia dla klientów i tworząc kompleksowe środowisko dla właścicieli i najemców. Oferuje m.in. zniżki na usługi sprzątania i przeprowadzek, a także planuje poszerzyć tę listę o kolejne usługi, aby zapewnić kompleksową obsługę wynajmu.

„W tej chwili nasze usługi dostępne są dla klientów z Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Łodzi, ale mamy większe ambicje. Stopniowo zwiększamy zasięg działania Flatte dzięki nawiązywanym partnerstwom. Starannie dobieramy partnerów, aby zapewnić wysoką jakość usług, które są dopasowane do aktualnych potrzeb rynku” – mówi Marcin Błażejewski, Chief Commercial Officer z Flatte.

Flatte rewolucjonizuje sposób zarządzania nieruchomościami, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne i profesjonalne wsparcie dla wszystkich zaangażowanych stron. To kolejny krok w przyszłość zarządzania nieruchomościami.

Flatte, as an innovative solution in the real estate management industry, integrates all stakeholders involved in the process. With the help of the Flatte application and a team of experts, customers of ANG who invest in rental properties can efficiently and professionally manage their properties.

The Flatte app is a key element of this solution. Through collaboration with banks, tenants can conveniently pay rent and utility bills, while owners have real-time visibility into these payments. Additionally, the team of experts takes care of all the needs of tenants and owners. They manage the rental process, verify potential tenants financially, organize renovation work, and assist in resolving minor issues.

„Our daily work involves not only providing responsible financing but also supporting customers in managing their properties. We know that ANG customers investing in real estate want to achieve the expected rental income quickly and efficiently. The professional management offered by Flatte will certainly help them with that,” says Tomasz Kowalski, Managing Director of ANG Responsible Finance.

Flatte is continuously expanding its services by introducing additional conveniences for customers and creating a comprehensive environment for owners and tenants. It offers discounts on cleaning and moving services, and plans to expand this list with additional services to ensure comprehensive rental support.

„At the moment, our services are available to customers in Warsaw, Wrocław, Kraków, and Łódź, but we have bigger ambitions. We are gradually expanding the reach of Flatte through partnerships. We carefully select partners to provide high-quality services tailored to the current market needs,” says Marcin Błażejewski, Chief Commercial Officer at Flatte.

Flatte is revolutionizing the way real estate is managed by offering modern technological solutions and professional support for all stakeholders involved. It represents a step towards the future of property management.

To learn more about the real estate market and related industry forecasts and issues, you can visit Reuters or Bloomberg. These sources provide comprehensive coverage of the real estate industry, market trends, and forecasts.