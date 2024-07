Twoje wyniki wyszukiwania

Model relacji między ogólnymi przepisami a ustawami szczegółowymi

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 3 lipca, 2024 Miasto 0

W ostatnim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku potwierdził model relacji pomiędzy ogólnymi przepisami kodeksu spółek handlowych a szczegółowymi ustawami regulacyjnymi. Sąd stwierdził, że w przypadku sukcesji uniwersalnej, prawo do odszkodowania zostało przeniesione na spółkę przejmującą, ponieważ ustawa komercjalizacyjna z 2000 roku nie ograniczyła wprost stosowania zasady sukcesji uniwersalnej.

W toku postępowania sądowego, skarżąca spółka zaskarżyła decyzję wojewody w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Sąd uznał skargę za zasadną, argumentując że zmiana jedynego akcjonariusza spółki przejmowanej przed połączeniem nie ma znaczenia dla sukcesji uniwersalnej. Sąd przytoczył również szeroko źródła odnoszące się do sukcesji praw i obowiązków cywilnoprawnych, które zastosował per analogiam do uprawnień publicznoprawnych.

Podkreślono, że dla zaistnienia skutków w postaci sukcesji nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności poza tymi, które dokonuje się w postępowaniu łączeniowym. Taka decyzja sądu zapewnia pewność obrotu, ponieważ beneficjent decyzji administracyjnej może podjąć decyzję gospodarczą w zakresie połączenia, bez obaw o przenoszenie uprawnień publicznoprawnych.

Wyrok WSA wpisuje się w linię orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, który również stwierdził, że skutkiem połączenia spółek jest utrata bytu prawnego jedynie przez spółkę przejmowaną, a prawa i obowiązki przechodzą na spółkę przejmującą. Zgodnie z tymi rozstrzygnięciami sądu, sukcesja umożliwia obejście trudności w przenoszeniu uprawnień publicznoprawnych i przyczynia się do większej efektywności gospodarczej.

Warto zaznaczyć, że sukcesja w zakresie prawa administracyjnego może być ograniczona lub wyłączona przez decyzję administracyjną lub ustawę. Przepisy prawa polskiego ustanawiają zasadę pełnej sukcesji uniwersalnej, jednak istnieją pewne wyjątki, które to ograniczają. W przypadku braku jednoznacznych reguł przechodzenia uprawnień administracyjnoprawnych, przyjmuje się z zasady, że są one nieprzenaszalne, ze względu na ich naturę publiczną.

Kwestia sukcesji uprawnień administracyjnych nadal budzi kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie, jednak wydaje się, że sądy administracyjne skłaniają się ku bardziej rygorystycznemu podejściu. Istnieje jednak tendencja do regulowania sprawy przenoszalności uprawnień w przepisach szczegółowych. Decyzje sądowe w tej sprawie mają kluczowe znaczenie dla pewności obrotu i efektywności gospodarczej.

Sukcesja, czyli przeniesienie praw i obowiązków z jednej spółki na drugą, jest kwestią istotną w wielu dziedzinach prawa, w tym także w prawie administracyjnym. W ostatnim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku potwierdził model relacji pomiędzy ogólnymi przepisami kodeksu spółek handlowych a szczegółowymi ustawami regulacyjnymi dotyczącymi sukcesji w prawie administracyjnym.

Sąd przyjął, że w przypadku sukcesji uniwersalnej, prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości zostało przeniesione na spółkę przejmującą. Ustawa komercjalizacyjna z 2000 roku, która reguluje sukcesję w przypadku fuzji spółek, nie zawiera wprost ograniczeń dotyczących sukcesji uniwersalnej. Sąd uznał, że zmiana jedynego akcjonariusza spółki przejmowanej przed fuzją nie ma znaczenia dla sukcesji uniwersalnej, co zapewnia pewność obrotu.

Decyzja sądu wpisuje się w linię orzeczną Naczelnego Sądu Administracyjnego, który również stwierdził, że skutkiem połączenia spółek jest utrata bytu prawnego jedynie przez spółkę przejmowaną, a prawa i obowiązki przechodzą na spółkę przejmującą. Takie rozstrzygnięcia sądowe przyczyniają się do większej efektywności gospodarczej, umożliwiając obejście trudności w przenoszeniu uprawnień publicznoprawnych.

Należy jednak zaznaczyć, że sukcesja uprawnień administracyjnych może być ograniczona lub wyłączona przez decyzję administracyjną lub ustawę. Przepisy prawa polskiego przewidują pełną sukcesję uniwersalną, ale istnieją również wyjątki, które ograniczają jej zastosowanie. W przypadku braku jednoznacznych reguł przechodzenia uprawnień administracyjnoprawnych, przyjmuje się zasadę nieprzenaszalności, ze względu na ich naturę publiczną.

Kwestia sukcesji uprawnień administracyjnych nadal budzi kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie. Jednak wydaje się, że sądy administracyjne coraz częściej przyjmują rygorystyczne stanowisko, a regulacje szczegółowe są wprowadzane w celu uregulowania przenoszenia uprawnień. Decyzje sądowe w tej sprawie mają kluczowe znaczenie dla pewności obrotu i efektywności gospodarczej.

To artykuł: Spora sprawa ws. sukcesji uprawnień administracyjnych porusza kwestie dotyczące sukcesji uprawnień administracyjnych, przywołując wyroki sądowe oraz analizując obecne kontrowersje w sprawie przenoszenia uprawnień publicznoprawnych.