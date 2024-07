Twoje wyniki wyszukiwania

Kamienica na Placu Wolności 7 i sąsiadująca nieruchomość na sprzedaż

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 4 lipca, 2024 Miasto 0

Kamienica na Placu Wolności 7 oraz przylegająca do niej nieruchomość przy ulicy Szymanowskiego 2c są obecnie wystawione na sprzedaż. Cena wywoławcza wynosi 3 350 000 zł.

Decyzja o sprzedaży kamienicy na Placu Wolności 7 została podjęta przez radę miasta w październiku 2023 roku. Głosy 13 radnych opowiedziały się za sprzedażą, podczas gdy 4 były przeciwnego zdania. Budynek od kilku lat nie jest użytkowany i wymaga kompleksowego remontu. W przeszłości mieściła się tu siedziba Straży Miejskiej Mysłowice, a obiekt został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Miasto postanowiło sprzedać kamienicę wraz z przylegającą nieruchomością na Szymanowskiego 2c jako jedną całość. Na działce przy ulicy Szymanowskiego znajduje się kilka budynków niemieszkalnych, które również wymagają gruntownej renowacji.

Wartość wywoławcza obydwu nieruchomości wynosi 3 350 000 zł. Potencjalny nabywca, chcący odnowić kamienicę, musiałby dodatkowo zainwestować znaczną sumę pieniędzy w proces renowacji.

Ta unikalna oferta sprzedaży nieruchomości na Placu Wolności stanowi interesującą możliwość dla inwestorów, którzy poszukują wyjątkowego obiektu do rewitalizacji. Czekającą na nią przyszłość może dać nowe życie tej historycznej kamienicy, przyczyniając się jednocześnie do ożywienia i rozwoju lokalnej społeczności.

The sale of the property on Plac Wolności 7 and the adjacent property on Szymanowskiego 2c presents a unique opportunity for investors looking for a special property for revitalization. The decision to sell the property was made by the city council in October 2023, with 13 council members in favor of the sale and 4 opposed. The building has been unused for several years and is in need of a comprehensive renovation. In the past, it housed the headquarters of the City Guard of Mysłowice, and the property is listed in the Municipal Heritage Register.

The city has decided to sell the building along with the adjacent property on Szymanowskiego as a whole. The Szymanowskiego property consists of several non-residential buildings that also require extensive renovation.

The starting price for both properties is 3,350,000 zł. A potential buyer interested in renovating the building would need to invest a significant amount of money in the renovation process.

This unique offering of the property on Plac Wolności presents an interesting opportunity for investors who are seeking a exceptional property for revitalization. The future awaiting this property could breathe new life into this historic building, while also contributing to the revitalization and development of the local community.

