Lokale w miejscowościach wypoczynkowych – Wyjątkowo wysokie ceny mieszkań

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 4 lipca, 2024 Miasto 0

Ceny mieszkań w miejscowościach wypoczynkowych mogą być szokujące. Według danych ze strony BIG DATA RynekPierwotny.pl, najwyższe średnie ceny mieszkań oferowanych przez deweloperów są w Świnoujściu, gdzie przekraczają już 1,3 mln złotych, a w przeliczeniu na metr kwadratowy wynoszą ponad 28 tysięcy złotych.

Mimo że deweloperzy budujący mieszkania wakacyjne na razie nie podnoszą cen, to ceny mieszkań w miejscowościach wypoczynkowych mogą być powodem frustracji dla poszukujących inwestorów. Na podium najdroższych lokalizacji znalazły się również Mikołajki i Międzyzdroje, gdzie ceny mieszkań wahają się odpowiednio w granicach 26,8 tysiąca złotych i 25,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy.

Kolejne miejsca na liście zajmują Zakopane, Krynica Morska, Hel, Dziwnów, Karpacz, Ustronie Morskie i Dźwirzyno, gdzie ceny mieszkań deweloperskich przekraczają średnio 18,1 tysiąca złotych za metr kwadratowy.

To jednak nie koniec wysokich cen mieszkań. W pozostałych kurortach nadmorskich, takich jak Darłowo, Jastrzębia Góra, Mielno, Pogorzelica, Łeba, Rogowo czy Gąski, ceny mieszkań są również bardzo wysokie. W tych miejscowościach trzeba liczyć się z wydatkiem średnio 16,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy, a więc nawet więcej niż w Gdańsku czy Kołobrzegu.

To prawda, że ceny mieszkań w miejscowościach wypoczynkowych są niezwykle wysokie, co może być nie do zaakceptowania dla niektórych inwestorów. Mimo to, rynek deweloperski nadal przyciąga zainteresowanie, ponieważ inwestowanie w takie nieruchomości może przynieść wysoką stopę zwrotu w dłuższej perspektywie czasowej.

The real estate market in holiday resorts in Poland is experiencing shockingly high prices for apartments. According to data from the website BIG DATA RynekPierwotny.pl, the highest average prices for apartments offered by developers are in Świnoujście, where they exceed 1.3 million Polish zlotys (PLN), equivalent to over 28,000 PLN per square meter.

Even though developers building holiday apartments have not yet raised prices, the high prices in holiday resorts can be frustrating for potential investors. Mikołajki and Międzyzdroje also made it to the podium of the most expensive locations, with apartment prices ranging from 25,500 PLN to 26,800 PLN per square meter, respectively.

Other popular destinations such as Zakopane, Krynica Morska, Hel, Dziwnów, Karpacz, Ustronie Morskie, and Dźwirzyno also have apartment prices that exceed 18,100 PLN per square meter on average.

However, high apartment prices are not limited to these locations. In other seaside resorts such as Darłowo, Jastrzębia Góra, Mielno, Pogorzelica, Łeba, Rogowo, and Gąski, apartment prices are also very high. In these places, buyers should expect to spend an average of 16,500 PLN per square meter, which is even higher than in cities like Gdańsk or Kołobrzeg.

Indeed, the high prices of apartments in holiday resorts may be unacceptable for some investors. Nevertheless, the development market continues to attract interest because investing in such properties can yield high returns in the long run.

For more information on the real estate market in Poland, you can visit the website of the Real Estate Market Observers Association (Stowarzyszenie Obserwatorów Rynku Nieruchomości) at www.sorn.pl.