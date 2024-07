Twoje wyniki wyszukiwania

Prognozy na rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w drugiej połowie 2024 roku

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 4 lipca, 2024 Miasto 0

Eksperci JLL prognozują wzrost aktywności inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych w drugiej połowie 2024 roku. Polska od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej odnotowała całkowity wolumen transakcji wynoszący 78,5 mld euro, a sektor biurowy był najbardziej aktywny, odpowiadając za ponad 38 proc. zainwestowanego kapitału.

Prognozy ekspertów JLL wskazują na wzmożoną aktywność inwestorów, której efektem będą nowe punkty odniesienia dla długo oczekiwanej stabilizacji rynku po burzliwym okresie zmian i niepewności. Prognozy te są oparte na spodziewanym obniżeniu kosztów kredytowania oraz potencjalnym wzroście wartości nieruchomości, co wpłynie na poprawę płynności rynku kredytowego i zwiększenie obrotów inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych.

Sytuacja na polskim rynku nieruchomości wygląda bardzo dobrze, szczególnie w porównaniu do innych głównych rynków europejskich. Inwestorzy bacznie analizują wiele czynników przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, takich jak potencjał wzrostu czynszów, popyt na rynku najmu i ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

JLL podaje, że w ciągu ostatnich 20 lat całkowity wolumen transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych wyniósł blisko 78,5 mld euro w ramach niemal 1.700 transakcji, w których uczestniczyło ponad 500 inwestorów. Największy udział miały sektor biurowy, sektor handlowy oraz magazynowy.

Oczekuje się wyraźnego zwiększenia zainteresowania międzynarodowych inwestorów sektorem biurowym w drugiej połowie 2024 roku. W pierwszej połowie roku widać już pierwsze transakcje typu „prime” oraz znaczące przyspieszenie w wybranych procesach inwestycyjnych.

Również sektor handlowy i magazynowy cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Te dwie branże razem odpowiadają za ponad 90 proc. całkowitej wartości transakcji. Przyszłość wygląda więc obiecująco dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

The commercial real estate market in Poland is expected to experience increased investor activity in the second half of 2024, according to experts at JLL. Since joining the European Union, Poland has recorded a total transaction volume of 78.5 billion euros, with the office sector being the most active, accounting for over 38% of the invested capital.

JLL experts predict heightened investor activity, resulting in new reference points for the long-awaited stabilization of the market after a turbulent period of changes and uncertainties. These forecasts are based on the expected reduction in financing costs and potential increase in property values, which will improve the liquidity of the credit market and increase investment turnover in the commercial real estate market.

The situation in the Polish real estate market looks very promising, particularly in comparison to other major European markets. Investors carefully analyze various factors before making investment decisions, such as rental growth potential, rental market demand, and the overall economic situation in the country.

According to JLL, the total transaction volume in the commercial real estate market over the past 20 years has reached nearly 78.5 billion euros through almost 1,700 transactions involving over 500 investors. The office, retail, and warehouse sectors have had the largest share.

There is expected to be a significant increase in interest from international investors in the office sector in the second half of 2024. The first „prime” transactions and significant acceleration in selected investment processes are already visible in the first half of the year.

The retail and warehouse sectors also attract significant investor interest in the Polish commercial real estate market. These two industries together account for over 90% of the total transaction value. Therefore, the future looks promising for the commercial real estate market in Poland.

For more information about the commercial real estate market in Poland, you can visit JLL’s website: JLL Polska.