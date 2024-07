Twoje wyniki wyszukiwania

Dekpol inwestuje w nowy projekt deweloperski

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 5 lipca, 2024 Miasto 0

Warszawa, 05.07.2024 (ISBnews) – Dekpol (WA:) Kamesznica, firma działająca w branży budowlanej, podpisała umowy przedwstępne dotyczące nabycia praw własności oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych o łącznej powierzchni około 7,76 ha, zlokalizowanych w gminie Milówka, w województwie śląskim. Projekt ten obejmuje wzniesienie zabudowy mieszkaniowo-usługowej o szacowanej powierzchni użytkowej około 20 tys. m2. Prace budowlane mają rozpocząć się w pierwszej połowie 2025 roku. Wartość zakupu nieruchomości nie przekroczy 8% kapitałów własnych Dekpolu na koniec pierwszego kwartału 2024 roku.

Dekpol jest renomowanym przedsiębiorstwem w swojej branży i skupia się na trzech głównych obszarach działalności: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych oraz działalności deweloperskiej. Od 2015 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2023 roku firma wygenerowała skonsolidowane przychody w wysokości 1 568,83 mln zł.

Przyszły projekt deweloperski Dekpola w gminie Milówka jest kolejnym krokiem w rozwoju firmy na rynku nieruchomości. Nowa zabudowa, składająca się z mieszkań i usług, będzie stanowić atrakcyjną ofertę dla mieszkańców tej okolicy. Dekpol, dzięki swojej długoletniej obecności w branży, posiada duże doświadczenie w realizacji inwestycji tego typu. Planowane rozpoczęcie budowy w pierwszej połowie 2025 roku daje wystarczająco dużo czasu na opracowanie szczegółowych projektów i uzyskanie wymaganych pozwoleń.

Inwestycja w Milówce stanowi potwierdzenie silnej pozycji Dekpolu na rynku budowlanym. Przykładanie dużej wagi do jakości i profesjonalizmu w swoich projektach przyczyniło się do zdobycia ogromnego zaufania klientów. Spółka kontynuuje rozwój i poszerza swoją ofertę, adaptując się do zmieniających się potrzeb i trendów na rynku.

Dekpol, a construction company based in Kamesznica, has recently signed preliminary agreements regarding the acquisition of property rights and shares in land with a total area of approximately 7.76 hectares in the Milówka municipality of the Silesian Voivodeship. The project involves the construction of residential and commercial buildings with an estimated usable area of around 20,000 square meters. Construction work is expected to begin in the first half of 2025. The purchase value of the properties will not exceed 8% of Dekpol’s equity at the end of the first quarter of 2024.

Dekpol is a well-established enterprise in the construction industry, focusing on three main areas of activities: general contracting services, production of buckets and attachments for construction machinery, and property development. The company has been listed on the Warsaw Stock Exchange since 2015. In 2023, Dekpol generated consolidated revenues amounting to 1,568.83 million PLN.

The future real estate project in the Milówka municipality represents another step in Dekpol’s development in the property market. The new development, comprising of residential and commercial units, will offer an attractive proposition for the residents of the area. With its extensive experience in similar investment projects, Dekpol is well-equipped to deliver on this venture. The planned commencement of construction work in the first half of 2025 allows sufficient time for detailed project development and obtaining the necessary permits.

The investment in Milówka serves as confirmation of Dekpol’s strong position in the construction industry. The company’s commitment to quality and professionalism in its projects has earned it a great deal of trust from its clients. Dekpol continues to expand its portfolio and adapt to the changing needs and trends in the market.

For more information about Dekpol and its activities, please visit their official website: Dekpol.