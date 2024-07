Twoje wyniki wyszukiwania

Działka z pięknym widokiem na sprzedaż w urokliwej okolicy

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 5 lipca, 2024 Miasto 0

Oferujemy unikalną działkę o numerze 1720 do sprzedaży, usytuowaną w urokliwej miejscowości Harklowa (Gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie). Ta przepiękna działka o powierzchni około 38ar jest doskonałym miejscem dla tych, którzy szukają ciszy i spokoju z dala od zgiełku miasta.

Działka jest ogrodzona, a z każdej strony otoczona mnóstwem zieleni. Znajduje się na niej stary budynek mieszkalny, który wymaga rozbiórki, oraz nowo postawiona wiata na samochód. Warunki zabudowy dla nowego budynku mieszkalnego zostały już wydane, co daje nabywcy możliwość stworzenia swojego wymarzonego domu.

W planach Urzędu Gminy jest doprowadzenie wodociągu oraz kanalizacji miejskiej do działki, a projekt instalacji jest już uwzględniony na mapie. Ponadto, działka sąsiaduje z działką, na której znajduje się prąd i gaz. Kupując tę działkę, stajesz się również właścicielem drogi dojazdowej, co daje Ci pełną kontrolę nad dostępem do nieruchomości.

Nasz zespół oferuje również szeroki zakres usług, które mogą Ci pomóc w procesie zakupu tej działki. Jesteśmy w stanie sfinansować transakcję gotówką, zorganizować przeprowadzkę i transport większych przedmiotów, pomóc w uzyskaniu kredytu, ocenić stan techniczny nieruchomości oraz doradzić w kwestiach prawnych, technicznych i geodezyjnych. Jesteśmy również do Twojej dyspozycji, jeśli potrzebujesz usług remontowo-budowlanych.

Cena za tę wyjątkową działkę wynosi 149 000 złotych i jest do negocjacji. Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na prezentację. Chętnie pokażemy Ci to miejsce, które urzeka swoim pięknem i spokojem.

Skontaktuj się z naszym agentem, Maciejem Suwałą, pod numerem telefonu 725 289 258 lub adresem e-mail: [email protected]. Więcej informacji znajdziesz również na naszej stronie internetowej: www.kwadraciak.krosno.pl.

The article discusses the unique plot of land available for sale in Harklowa, a charming village in the Skołyszyn municipality of the Jasielski district in the Podkarpackie voivodeship. The approximately 38-acre plot of land is an ideal location for those seeking peace and tranquility away from the hustle and bustle of the city.

The land is fenced and surrounded by greenery on all sides. It includes an old residential building in need of demolition and a newly constructed carport. Building conditions for a new residential building have already been issued, giving the buyer the opportunity to create their dream home.

The local municipal office plans to bring water supply and sewage system to the plot of land, and the installation project is already included on the map. Additionally, the land borders a plot that has access to electricity and gas. By purchasing this plot of land, you also become the owner of the access road, giving you full control over access to the property.

In addition to offering the plot of land, our team also provides a wide range of services that can assist you in the purchasing process. We can finance the transaction in cash, organize the relocation and transportation of larger items, help you obtain a loan, assess the technical condition of the property, and provide advice on legal, technical, and geodetic matters. We are also available for any renovation and construction services you may need.

The price for this unique plot of land is 149,000 Polish zlotys and is negotiable. We invite you to contact us to schedule a presentation. We would be delighted to show you this place that captivates with its beauty and tranquility.

Please contact our agent, Maciej Suwała, at the phone number +48 725 289 258 or email address [email protected] for further information. You can also find more details on our website: krosno.pl.