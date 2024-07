Twoje wyniki wyszukiwania

Oferta sprzedaży atrakcyjnego gruntu inwestycyjnego w Kaliszu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 5 lipca, 2024 Miasto 0

Prezydent miasta Kalisza ogłosił nadchodzący przetarg na sprzedaż cennej nieruchomości gruntowej położonej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Grunt o powierzchni 35 776 m², znajdujący się w rejonie ulic Zachodniej, Sąsiedzkiej i Świetlanej, jest doskonałą inwestycją dla przedsiębiorców poszukujących przestrzeni pod rozwój biznesu.

Ta niezabudowana działka o kształcie zbliżonym do prostokąta była wcześniej wykorzystywana jako gospodarstwo rolne. Obecnie jest dostępna do podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i teleinformatycznej w ulicy Zachodniej. Przebiega przez nią również linia energetyczna 110kV z zabezpieczoną służebnością oraz linia 15kV, która jest planowana do rozbiórki. Działka składa się głównie z rolniczych gruntów RIIIb (0,8399 ha) i RIVa (2,7377 ha).

W przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się 10 września 2024 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Kalisza, cena wywoławcza nieruchomości wynosić będzie 5 824 050 złotych brutto, z uwzględnieniem 23% podatku VAT. W celu uczestnictwa w przetargu konieczne będzie wniesienie wadium w wysokości 582 000 złotych na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza.

Ta unikalna oferta sprzedaży przyciąga uwagę przedsiębiorców poszukujących dogodnej lokalizacji dla swojej działalności. Kalisz, mający atrakcyjne położenie geograficzne i rozwijającą się infrastrukturę, staje się coraz bardziej pożądanym miejscem inwestycyjnym. Dzięki temu, zakup tej nieruchomości stanowi doskonałą okazję do rozwoju biznesu w dynamicznie rozwijającej się specjalnej strefie ekonomicznej. Nie przegap tej szansy i zobacz więcej szczegółów w ogłoszeniu na stronie Propertystock.pl.

The announcement of the upcoming tender for the sale of valuable land located in the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” has generated significant interest among entrepreneurs seeking space for business development. The plot, with an area of 35,776 square meters, is situated in the vicinity of Zachodnia, Sąsiedzka, and Świetlna streets, making it an excellent investment opportunity.

Previously used as agricultural land, this undeveloped rectangular-shaped plot is currently available for connection to water, sewage, power, and telecommunication networks on Zachodnia street. It is also crossed by a 110kV power line with secured servitude and a 15kV line that is planned for demolition. The plot consists mainly of agricultural lands RIIIb (0.8399 ha) and RIVa (2.7377 ha).

The oral unrestricted tender for the property will take place on September 10, 2024, at 10:00 am at the City Hall of Kalisz. The starting price for the property will be 5,824,050 PLN gross, including a 23% VAT. To participate in the tender, a deposit of 582,000 PLN must be paid to the bank account of the City Hall of Kalisz.

This unique sales offer is attracting the attention of entrepreneurs in search of a convenient location for their business. Kalisz, with its attractive geographical position and developing infrastructure, is becoming an increasingly desirable investment destination. Therefore, the purchase of this property presents an excellent opportunity for business development in a dynamically growing special economic zone. Don’t miss out on this chance and find more details in the announcement on the Propertystock.pl website.