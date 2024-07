Twoje wyniki wyszukiwania

Rozwojowa inwestycja w Warszawie: 7 nowych planów miejscowych

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 5 lipca, 2024

Władze Warszawy ogłosiły uchwalenie 7 nowych planów miejscowych, które mają przyczynić się do lepszej ochrony obszarów zabytkowych, malowniczych terenów na Skarpie Warszawskiej, lasów i zieleni, a także do zaplanowanego rozwoju nowej zabudowy, dróg i infrastruktury technicznej.

Nowe plany obejmują ważne tereny w 6 dzielnicach: Śródmieściu, Woli, Mokotowie, Bielanach, Wesołej i Pradze-Południe.

„Dążymy do tego, aby Warszawa była miastem wygodnym do życia, zielonym, i jak najlepiej zagospodarowanym. Dlatego przywiązujemy tak wielką wagę do prac nad nowymi planami i konsultacjami społecznymi, które im towarzyszą. Dzięki szczegółowym regulacjom zapisanym w prawie miejscowym mieszkańcy zyskują pewność, które tereny zieleni są chronione, gdzie i co można zbudować” – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Jeden z nowych planów dotyczy rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego w Śródmieściu. Plan ten obejmuje cenne założenia urbanistyczne, parki, obiekty zabytkowe i sportowe oraz fragment ruchliwej arterii. Najważniejszym elementem tego obszaru jest Kanał Piaseczyński, który jest częścią założenia urbanistycznego Osi Stanisławowskiej. Plan ma na celu lepszą ochronę zieleni, Kanału Piaseczyńskiego, obiektów zabytkowych oraz podkreślenie Osi Stanisławowskiej.

Inne plany obejmują rejon Parku Traugutta, ulicę Twardą, Służew nad Dolinką, Trasę mostową Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, rejon ulic 1 Praskiego Pułku, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego oraz rejon ulicy Podskarbińskiej.

Decyzja o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została również podjęta. Dzięki tym nowym planom planowany jest dalszy rozwój Warszawy oraz poprawa standardu życia mieszkańców.

Jeśli jesteś świadkiem wydarzenia w Warszawie lub chcesz podzielić się informacjami na temat nowych inwestycji, skontaktuj się z naszą redakcją poprzez Facebooka lub pisząc na adres [email protected].

