Zelów: Nowe oferty nieruchomości na sprzedaż

5 lipca, 2024

Urząd Miejski w Zelowie ogłosił najnowszą listę dostępnych nieruchomości, które są przeznaczone do sprzedaży. W zestawieniu znajduje się łącznie 17 działek i mieszkań zlokalizowanych w różnych miejscowościach gminy. Cena najtańszej nieruchomości to niespełna 2 tysiące złotych, podczas gdy za najdroższą trzeba zapłacić ponad 100 tysięcy złotych.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych zakupem nieruchomości w Zelowie do zapoznania się z ofertą. Można znaleźć zarówno mieszkania zlokalizowane w samym mieście, jak i działki położone w sąsiednich miejscowościach. Każda nieruchomość ma swoje unikalne cechy i atrakcje oraz jest idealna dla różnych celów inwestycyjnych.

Na liście ofert mieszkań znajdują się dwa lokale w samym Zelowie. Pierwsze z nich znajduje się przy ulicy Plac Dąbrowskiego i ma powierzchnię użytkową wynoszącą 39,82 m2. Budynek ten położony jest na terenie ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego centrum miasta. Cena tego mieszkania wynosi ponad 75 tysięcy złotych.

Drugie mieszkanie, które jest dostępne do sprzedaży, mieści się przy ulicy Wąskiej i ma powierzchnię użytkową wynoszącą 49,75 m2. Właściciel będzie miał udział w częściach wspólnych budynku oraz na działce. Cena tego mieszkania to ponad 106 tysięcy złotych.

Gmina Zelów planuje również sprzedaż pięciu działek w Woli Pszczółeckiej. Cztery z nich znajdują się nieopodal siebie i mają przeznaczenie niskiej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Działki te znajdują się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki i mają powierzchnię ponad 0,13 hektara, a ich ceny wahają się w okolicach 48 tysięcy złotych.

Piąta działka w Woli Pszczółeckiej ma powierzchnię 1,35 hektara i zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod uprawy polowe i ogrodnicze z możliwością zabudowy siedliskowej. Jej cena wynosi ponad 55 tysięcy złotych.

Na liście ofert znajdują się również cztery nieruchomości położone w Jaworze, które składają się z trzech mniejszych działek. Ich przewidziane przeznaczenie to uprawy polowe i ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej lub jako tereny użytków zielonych. Ceny tych nieruchomości wahają się od około 23 tysięcy złotych do ponad 34 tysięcy złotych.

W miejscowości Wygiełzów urząd planuje sprzedaż dwóch działek o łącznej powierzchni ponad 0,28 hektara. Przeznaczenie tych terenów to niska zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Cena pierwszej działki wynosi ponad 76 tysięcy złotych, a drugiej – blisko 83 tysiące złotych.

Dodatkowo, na liście ofert znajdują się również działki w miejscowościach Zelówek, Bocianicha i Pszczółki. Przeznaczone są one pod różne cele, takie jak uprawy polowe, ogródki i zabudowa siedliskowa. Ceny tych działek wynoszą od niespełna 2 tysięcy złotych do ponad 45 tysięcy złotych.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat dostępnych nieruchomości, zachęcamy do kontaktu z Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie.

The real estate industry in Zelów and its surrounding areas is currently experiencing an active market with a variety of properties available for sale. The recently released list from Urząd Miejski w Zelowie includes a total of 17 plots and apartments located in different communities within the municipality. The prices range from just under 2,000 złotych for the cheapest property to over 100,000 złotych for the most expensive one.

Potential buyers interested in purchasing real estate in Zelów are encouraged to explore the available offers. The selection includes both apartments located in the city itself and plots of land situated in neighboring towns. Each property has its unique features and attractions, making them suitable for various investment purposes.

Among the offerings are two apartments situated in Zelów. The first one is located on Plac Dąbrowskiego street and has a usable area of 39.82 m2. This building is situated in a conservation area, preserving the historical urban layout of the city center. The price for this apartment is over 75,000 złotych.

The second apartment available for sale is situated on Wąska street and has a usable area of 49.75 m2. The owner of this property will also have a share in the common areas of the building and the land. The price for this apartment is over 106,000 złotych.

In addition to apartments, the municipality of Zelów plans to sell five plots of land in Wola Pszczółecka. Four of these plots are located near each other and are designated for low-residential and farm buildings. The plots are located within the Protected Landscape Area of the Widawka River Valley and have an area of over 0.13 hectares. The prices for these plots range around 48,000 złotych.

The fifth plot of land in Wola Pszczółecka has an area of 1.35 hectares and is designated for agricultural and horticultural cultivation with the possibility of building settlements. Its price exceeds 55,000 złotych.

The list of offerings also includes four properties located in Jawor. These properties consist of three smaller plots of land and are intended for agricultural use, allowing settlement-building or serving as green areas. The prices for these properties range from approximately 23,000 złotych to over 34,000 złotych.

In the town of Wygiełzów, the municipality plans to sell two plots of land with a total area of over 0.28 hectares. These areas are designated for low-residential and farm buildings. The price for the first plot exceeds 76,000 złotych, while the second one is valued at nearly 83,000 złotych.

Additionally, there are also plots of land available for sale in the towns of Zelówek, Bocianicha, and Pszczółki. These plots are designated for various purposes, such as agricultural cultivation, gardening, and settlement-building. The prices for these plots range from just under 2,000 złotych to over 45,000 złotych.

For more detailed information about the available properties, interested individuals are encouraged to contact the Department of Real Estate and Agriculture Management at Urząd Miejski w Zelowie.