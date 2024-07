Twoje wyniki wyszukiwania

Bydgoszcz: Stabilny rynek nieruchomości i kontrowersyjna praktyka flippingu

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 6 lipca, 2024 Miasto 0

Krajowa branża nieruchomościowa odnotowuje stabilny wzrost, ale wśród jej najważniejszych ośrodków, Bydgoszcz wyróżnia się najwolniejszym tempem wzrostu cen. Jest to cenna informacja dla potencjalnych nabywców i inwestorów na lokalnym rynku nieruchomości.

Jednakże, miasto to zmaga się również z jednym z najwyższych odsetków transakcji flippingu w kraju. Flipping, czyli spekulacyjna praktyka kupowania i sprzedawania nieruchomości w krótkim czasie, wzbudza wiele kontrowersji, szczególnie wśród lewicowych polityków. Obawiają się oni, że takie działania przyczyniają się do wzrostu cen mieszkań, utrudniając dostęp do nieruchomości dla przeciętnych obywateli. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzone analizy potwierdzają negatywne skutki flippingu dla dostępności i cen mieszkań.

Dyskusje na temat konieczności wprowadzenia ograniczeń dla tej praktyki odbywają się w polskim parlamencie. Posłowie Lewicy nawet złożyli projekt ustawy w celu uregulowania tej dziedziny. Biuro Analiz Sejmowych przeanalizowało zjawisko flippingu w 2021 roku, a w raporcie wskazano, że Bydgoszcz i Katowice mają najwyższy odsetek transakcji tego typu. W 2018 roku udział flipperów w obrocie nieruchomościami sięgnął 11,2%, a w 2019 roku spadł nieznacznie powyżej 8%. Wzrost cen mieszkań w Bydgoszczy i Katowicach w latach 2016-2020 przekroczył 44,1%.

Warto zauważyć, że według amerykańskich badań, dwucyfrowy odsetek flippingu stanowi zagrożenie dla stabilności rynku. W 2018 roku Bydgoszcz właśnie zmagiała się z takim problemem. Działania na rzecz uregulowania tej praktyki są zrozumiałe, gdyż istnieje potrzeba zapewnienia równowagi na rynku nieruchomości, umożliwienia dostępu do mieszkań dla wszystkich warstw społecznych i zapewnienia stabilności cen.

