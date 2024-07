Twoje wyniki wyszukiwania

Podział budynków mieszkalnych na klasy energetyczne – nowe podejście do efektywności energetycznej

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 6 lipca, 2024 Miasto 0

Wprowadzenie podziału budynków mieszkalnych na klasy energetyczne od stycznia 2026 roku to cel, który zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ta inicjatywa opiera się na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej budynków (EPDB), która ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków w Unii Europejskiej.

Zgodnie z projektem przepisów, budynki mieszkalne zostaną podzielone na osiem klas energetycznych, zaczynając od najwyższej klasy A+ do najniższej klasy G. Podział będzie opierał się na wartości wskaźnika EP, który określa zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, wyrażonego w kilowatogodzinach na metr kwadratowy na rok.

Budynki, które oddają więcej energii do sieci elektroenergetycznej lub systemu ciepłowniczego niż pobierają, otrzymają najwyższy poziom – klasę A+. Budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, które emitują zerową ilość dwutlenku węgla z paliw kopalnych, zostaną sklasyfikowane jako klasy A. Z kolei budynki o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym trafią do najniższej klasy G.

Dyrektywa EPDB wprowadza również cele podnoszenia charakterystyk budynków, tak aby trafiały do coraz wyższych klas energetycznych. Nowa metodologia określania charakterystyki energetycznej, sporządzania świadectw energetycznych oraz obliczania zapotrzebowania na energię będzie regulowana przez projekt rozporządzenia. Metoda godzinowa będzie obowiązkowa, ale dla budynków mieszkalnych można będzie stosować również metodę miesięczną.

Według szacunków grupy Fala Renowacji, około 70% polskich budynków mieszkalnych, czyli około 6,9 miliona, wymaga modernizacji. Z tego około 16% to tzw. wampiry energetyczne, które są odpowiedzialne za znaczną część całkowitego zużycia energii. Ponadto, około 30% najbardziej energochłonnych budynków mieszkalnych, czyli około 2 miliony, odpowiada za ponad połowę całkowitego zużycia energii.

Wprowadzenie podziału budynków mieszkalnych na klasy energetyczne stanowi istotny krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce. Daje to możliwość świadomego wyboru niskoemisyjnych domów i zachęca do inwestowania w energooszczędne rozwiązania, które mogą przynieść korzyści zarówno właścicielom, jak i środowisku naturalnemu.

Introduction of energy performance classes for residential buildings from January 2026 is the goal set by the draft regulation of the Ministry of Development and Technology. This initiative is based on the Directive of the European Parliament and the Council on the energy performance of buildings (EPBD), which aims to improve the energy efficiency of buildings in the European Union.

According to the draft regulations, residential buildings will be divided into eight energy classes, ranging from the highest class A+ to the lowest class G. The division will be based on the EP index value, which determines the demand for non-renewable primary energy expressed in kilowatt-hours per square meter per year.

Buildings that deliver more energy to the electricity grid or district heating system than they consume will receive the highest level – class A+. Buildings with very low energy demand that emit zero amount of carbon dioxide from fossil fuels will be classified as class A. On the other hand, buildings with high energy demand will be placed in the lowest class G.

The EPBD Directive also introduces targets for improving the characteristics of buildings so that they fall into higher energy classes. The new methodology for determining energy performance, preparing energy certificates, and calculating energy demand will be regulated by the draft regulation. Hourly method will be mandatory, but for residential buildings, the monthly method can also be used.

According to estimates by the Fala Renowacji group, approximately 70% of Polish residential buildings, around 6.9 million, require modernization. Of this, about 16% are so-called energy vampires, which are responsible for a significant portion of total energy consumption. Furthermore, about 30% of the most energy-intensive residential buildings, around 2 million, account for over half of the total energy consumption.

The introduction of energy performance classes for residential buildings is a significant step towards improving the energy efficiency of buildings in Poland. This allows for a conscious choice of low-emission homes and encourages investment in energy-efficient solutions that can benefit both owners and the natural environment.