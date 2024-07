Działka z gotowym projektem budowlanym w atrakcyjnej lokalizacji

Twoje wyniki wyszukiwania

7 lipca, 2024

Oferujemy Państwu wyjątkową okazję – możliwość zakupu działki o numerze 2391/1 w urokliwej miejscowości Jedlicze. Ta równa działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, o powierzchni 32,01 ar, graniczy bezpośrednio z drogą gminną. Dodatkowo, z jednej strony jest ogrodzona, co zapewnia prywatność.

Ta nieruchomość jest doskonałą inwestycją ze względu na swoją lokalizację. Znajduje się w spokojnym otoczeniu, będącym zakończeniem zabudowy jednorodzinnej w tej części miejscowości. To idealne miejsce dla osób ceniących prywatność i sielski nastrój.

Czego można oczekiwać od tej działki? Na pewno dostępu do wszystkich mediów. Na skraju działki znajduje się dostęp do prądu i kanalizacji, a gaz jest dostępny w bliskiej odległości.

W okolicy znajdują się również liczne atrakcje. Krosno, z jego bogatą historią i pięknymi zabytkami, jest oddalone o około 11 km. Jasło i M. Piastowe można natomiast osiągnąć w odległości 17 km. Można więc cieszyć się spokojem i urokiem Jedlicza, jednocześnie mając wszystkie potrzebne udogodnienia w zasięgu ręki.

Oprócz tego, oferujemy również usługi dodatkowe Kwadraciaka. Jeśli zdecydują się Państwo na zakup tej działki, możemy pomóc w przeprowadzce, uzyskaniu kredytu oraz w ocenie technicznego stanu nieruchomości. Nasi doświadczeni specjaliści mogą również służyć pomocą prawną, techniczną i geodezyjną. Oferujemy również usługi remontowo-budowlane, aby dostosować działkę do Państwa indywidualnych potrzeb.

Skontaktuj się z nami już teraz i umów się na prezentację. Razem chętnie pokażemy Ci to magiczne miejsce, które może stać się Twoim nowym domem.

We are offering you a unique opportunity – the possibility to purchase a plot of land with number 2391/1 in the charming town of Jedlicze. This flat plot, with a shape similar to a rectangle and an area of 32.01 ares, directly borders a municipal road. Additionally, it is fenced on one side, ensuring privacy.

This property is an excellent investment due to its location. It is situated in a peaceful environment, at the end of single-family housing development in this part of the town. It is the perfect place for those who value privacy and a rural atmosphere.

What can you expect from this plot? Certainly access to all utilities. There is access to electricity and sewerage at the edge of the plot, and gas is available nearby.

There are also numerous attractions in the area. Krosno, with its rich history and beautiful monuments, is about 11 km away. Jasło and M. Piastowe, on the other hand, can be reached within a distance of 17 km. Therefore, you can enjoy the peace and charm of Jedlicze while having all the necessary amenities within reach.

In addition to that, we also offer additional services at Kwadraciak. If you decide to purchase this plot, we can assist you with relocation, obtaining a loan, and evaluating the technical condition of the property. Our experienced specialists can also provide legal, technical, and land surveying assistance. We also offer renovation and construction services to customize the plot according to your individual needs.

Contact us now and schedule a presentation. Together, we will gladly show you this magical place that could become your new home.

