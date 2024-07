Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomości w Jedliczu – Doskonała okazja do rozwoju działalności gospodarczej

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 7 lipca, 2024 Miasto 0

Oferujemy Państwu unikalną okazję zakupu nieruchomości w malowniczo położonym Jedliczu, w powiecie krośnieńskim, w województwie podkarpackim. Ta przestronna i funkcjonalna nieruchomość stanowi doskonałą inwestycję dla osób poszukujących miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na sprzedaż oferowany jest drewniany dom o powierzchni zabudowy 94m2 oraz murowane budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy 174m2, które mogą zostać przystosowane na warsztaty lub magazyny. Dodatkowo, nieruchomość posiada ogrodzoną działkę o powierzchni 14,87 ara, co zapewnia niezależność oraz prywatność.

Wnętrze domu składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz korytarza. Nieruchomość została niedawno odnowiona, w tym wymieniono dach oraz zamontowano centralne ogrzewanie, co gwarantuje komfortowe warunki zamieszkania.

Nieruchomość znajduje się w dogodnej lokalizacji, blisko centrum Jedlicza, co umożliwia łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych usług i udogodnień. Dojazd do nieruchomości jest możliwy bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej, co jest kolejnym atutem tego miejsca.

Oprócz domu, w skład nieruchomości wchodzą również budynki gospodarcze, które stanowią wygodne miejsce do przechowywania narzędzi, materiałów lub asortymentu handlowego.

Nieruchomość posiada również media, takie jak prąd, gaz, kanalizację oraz własne ujęcie wody, dzięki czemu funkcjonowanie w tym miejscu jest pełne wygody i niezależności.

Ta nieruchomość to nie tylko doskonała okazja do zakupu domu, ale także świetna inwestycja dla przedsiębiorczych osób poszukujących miejsca na rozwój swojej działalności gospodarczej. Niezależnie od branży, ta przestronna nieruchomość z pewnością spełni wszystkie oczekiwania.

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą, Kamil Majewski z biura Kwadraciak, aby uzyskać więcej informacji na temat tej unikalnej nieruchomości i umówić się na prezentację. Nie przegap tej okazji – to miejsce może być kluczem do sukcesu Twojego biznesu!

The property being offered for sale in Jedlicze, Poland, presents a unique opportunity for individuals looking to purchase real estate for both residential and business purposes. Located in the picturesque district of Krosno in the Podkarpackie Voivodeship, this spacious and functional property is an excellent investment for those seeking a place to conduct their business activities.

The main property consists of a wooden house with a building area of 94m2, as well as additional masonry buildings with a combined building area of 174m2. These buildings can be easily converted into workshops or warehouses, providing ample space for business operations. Additionally, the property includes a fenced plot of land with an area of 14.87 ara, ensuring independence and privacy.

The interior of the house features three rooms, a kitchen, a bathroom with a toilet, and a corridor. The property has recently undergone renovations, including a new roof and the installation of central heating, ensuring comfortable living conditions.

Situated in a convenient location close to the center of Jedlicze, the property provides easy access to all necessary services and amenities. Direct access to the property is possible from the asphalt municipal road, further adding to its appeal.

In addition to the house, the property also includes outbuildings suitable for storing tools, materials, or merchandise, making it a practical option for various businesses.

Moreover, the property is equipped with utilities such as electricity, gas, sewage, and its own water supply, ensuring convenience and independence for residents and businesses alike.

This property is not only an excellent opportunity to purchase a home but also a great investment for entrepreneurial individuals seeking a place to further develop their business operations. Regardless of the industry, this spacious property is sure to meet all expectations.

For more information about this unique property and to schedule a viewing, interested parties are encouraged to contact our specialist, Kamil Majewski, from the Kwadraciak office. Don’t miss out on this opportunity – this place could be the key to the success of your business!

