Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe standardy etyki wśród pośredników nieruchomości: jak poprawić wizerunek zawodu?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 7 lipca, 2024 Miasto 0

W Polsce zawód pośrednika nieruchomości nie cieszy się takim szacunkiem społecznym jak w krajach Europy Zachodniej czy USA. Powodem tego jest brak kluczowych regulacji ze strony rządu, co skutkuje rozwinięciem pseudo usług, które często są wykonywane na niskim poziomie. Klienci niejednokrotnie narzekają na brak profesjonalizmu i wysokie prowizje, zarzucając pośrednikom, że nie wykonują niczego, czego sami by nie zrobili.

Na szczęście istnieje grupa profesjonalistów wśród pośredników nieruchomości, posiadających licencje PFRN i działających w regionalnych stowarzyszeniach. Mimo braku regulacji rządowych, sami sobie wyznaczają standardy etyki zawodowej. Warto zwrócić uwagę na działania pośredników w Warszawie, którzy są zrzeszeni we WSPON (Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami) i przygotowali dokument, wprowadzający konkretne zasady świadczenia usług przez swoich członków. Ich celem jest podniesienie standardów i zadowolenie klientów z usług agentów nieruchomości.

Dokument ten ma na celu poprawę wizerunku zawodu pośrednika nieruchomości poprzez ustanowienie ścisłych standardów etycznych i profesjonalnego podejścia do klienta. Zalecenia zawarte w dokumencie obejmują między innymi uczciwą i transparentną komunikację, rzetelne doradztwo, dobre przygotowanie do zawarcia umowy oraz właściwe zarządzanie dokumentacją. Pośrednicy zrzeszeni we WSPON są również zobligowani do regularnego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach.

Poprawa standardów etycznych wśród pośredników nieruchomości jest niezbędna, aby przyciągnąć klientów i zbudować zaufanie wobec tej grupy zawodowej. Dzięki wprowadzeniu konkretnych zasad i samokontroli, pośrednicy nieruchomości mają szansę odzyskać utraconą reputację i być postrzegani jako profesjonaliści w swojej dziedzinie.

The real estate industry in Poland does not enjoy the same level of social respect as in Western Europe or the USA. This is primarily due to the lack of key regulations by the government, which has led to the development of pseudo services often performed at a low level of professionalism. Clients often complain about the lack of professionalism and high commissions, accusing real estate agents of not doing anything that they wouldn’t do themselves.

Fortunately, there is a group of professionals among real estate agents who possess licenses from PFRN (Polish Real Estate Federation) and operate in regional associations. Despite the lack of government regulations, they set their own standards of professional ethics. It is worth noting the actions of real estate agents in Warsaw who are members of WSPON (Warsaw Association of Real Estate Agents) and have prepared a document introducing specific guidelines for the provision of services by their members. Their goal is to raise standards and ensure customer satisfaction with real estate agents’ services.

This document aims to improve the image of the real estate agent profession by establishing strict ethical standards and a professional approach to clients. The recommendations contained in the document include honest and transparent communication, reliable advice, proper preparation for contract negotiations, and proper document management. Real estate agents affiliated with WSPON are also obligated to regularly enhance their qualifications through training and workshops.

Improving ethical standards among real estate agents is necessary to attract clients and build trust in this professional group. By introducing specific rules and self-control, real estate agents have the opportunity to regain their lost reputation and be perceived as professionals in their field.

For more information about the real estate industry in Poland, market forecasts, and industry-related issues, you can visit the following links:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Warsaw Stock Exchange)

2. Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)

3. Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland)

4. Nieruchomości Online