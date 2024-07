Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek najmu w Polsce: Czy obawy przed konkurencją REIT-ów są uzasadnione?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 7 lipca, 2024 Miasto 0

Minister rozwoju i technologii niedawno potwierdził, że nadal trwają prace nad wprowadzeniem przepisów dotyczących Real Estate Investment Trusts (REIT-ów) w Polsce. To wywołało obawy u wielu mniejszych właścicieli nieruchomości, którzy obawiają się konkurencji ze strony REIT-ów oraz instytucjonalnych podmiotów zajmujących się najmem. Jednak warto spojrzeć na doświadczenia innych krajów, takich jak Niemcy, aby zrozumieć, jak taka sytuacja może wpływać na rynek najmu.

W Niemczech udział najmu instytucjonalnego w rynku wynajmu mieszkań wynosi około 47%. Większość mieszkań jest wynajmowana od profesjonalnych inwestorów, takich jak fundusze inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe. W Polsce sytuacja nie jest tak skrajna, ponieważ 87% mieszkańców posiada własność mieszkaniową. Względnie niski udział wynajmu instytucjonalnego wynika z preferencji Polaków, którzy wolą posiadać własne mieszkanie.

Jednak warto zauważyć, że duże polskie miasta, takie jak Warszawa i Kraków, charakteryzują się wysokimi cenami nieruchomości. Młodzi ludzie zamieszkujący te miasta mogą być zmuszeni do długoterminowego wynajmu z powodu ograniczonej możliwości zakupu mieszkania. Ponadto, migracja zarobkowa do dużych miast może prowadzić do większej liczby osób zainteresowanych wynajmem. To może stworzyć szanse dla inwestorów, którzy będą obserwować politykę imigracyjną kraju i dostosowywać swoje plany inwestycyjne.

Ważne jest również, że własność mieszkaniowa w Polsce jest nadal preferowana przez większość osób. Badanie przeprowadzone przez łódzki oddział NBP wykazało, że największa grupa najemców wynajmuje z powodów finansowych i chciałaby posiadać własne mieszkanie, jeśli tylko będzie taka możliwość.

Wnioskiem jest to, że obawy przed konkurencją REIT-ów na polskim rynku najmu mogą nie być w pełni uzasadnione. Rynek najmu w Polsce ma swoje unikalne cechy i preferencje, które różnią go od innych krajów. Dla większości Polaków posiadanie własnego mieszkania jest nadal priorytetem. Jednak duże miasta i migracja zarobkowa mogą kreować szanse dla inwestorów, którzy będą obserwować zmieniające się trendy i dostosowywać swoje działania.

Minister of Development and Technology recently confirmed that work is still underway to introduce regulations regarding Real Estate Investment Trusts (REITs) in Poland. This has raised concerns among many smaller property owners who fear competition from REITs and institutional entities involved in rental properties. However, it is worth looking at the experiences of other countries, such as Germany, to understand how such a situation can impact the rental market.

In Germany, the share of institutional rental in the housing market is about 47%. Most apartments are rented from professional investors, such as investment funds and insurance companies. In Poland, the situation is not as extreme, as 87% of residents own residential properties. The relatively low share of institutional rental is due to the preferences of Poles, who prefer to own their own homes.

However, it is worth noting that major Polish cities, such as Warsaw and Krakow, are characterized by high property prices. Young people living in these cities may be forced to long-term rentals due to limited ability to purchase a property. Furthermore, labor migration to major cities can lead to a greater number of people interested in renting. This can create opportunities for investors who will monitor the country’s immigration policy and adjust their investment plans accordingly.

It is also important to note that homeownership in Poland is still preferred by the majority of people. A study conducted by the Lodz branch of the National Bank of Poland showed that the largest group of tenants rents for financial reasons and would like to own their own homes if given the opportunity.

In conclusion, concerns about competition from REITs in the Polish rental market may not be fully justified. The rental market in Poland has its unique characteristics and preferences that differentiate it from other countries. For most Poles, owning their own homes is still a priority. However, large cities and labor migration can create opportunities for investors who will observe changing trends and adapt their strategies.