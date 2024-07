Twoje wyniki wyszukiwania

Budowa funkcjonalnych mieszkań dla osób starszych w Katowicach

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 lipca, 2024 Miasto 0

Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz ogłosiła plany budowy mieszkań dla osób starszych na terenach pogórniczych w Katowicach. Projekt ten ma na celu stworzenie odpowiednich warunków dla starszych mieszkańców, którzy chcieliby pozostać niezależni, jednocześnie zapewniając im wsparcie i dostęp do klubów seniora.

Minister Okła-Drewnowicz podkreśliła, że tereny pogórnicze w Katowicach mają dużo potencjału rozwojowego i warto je wykorzystać. Mieszkania dla seniorów będą dostosowane do ich potrzeb, umożliwiając samodzielne funkcjonowanie. Będą one również wyposażone w udogodnienia, takie jak łatwo dostępne kluby seniora. Ponadto, przedstawiciele branży budowlanej oraz minister przemysłu Marzena Czarnecka wyrażają zainteresowanie współpracą w tym projekcie.

Obecnie trwają prace przygotowawcze, w ramach których przewidziane są propozycje do programu budowy mieszkań dla osób starszych ze wspomaganiem. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie odpowiedniego finansowania oraz opracowanie modelowego rozwiązania dotyczącego budowy i zarządzania tymi mieszkaniami. Minister Okła-Drewnowicz zachęca do udziału w projekcie różne podmioty, zarówno samorządowe, jak i prywatne, posiadające doświadczenie w branży budowlanej.

Projekt budowy mieszkań dla osób starszych ma istotne znaczenie, ponieważ Polacy starzeją się w szybkim tempie. Obecnie osoby powyżej 60. roku życia stanowią około 25% całej populacji, a za 20-30 lat ta liczba wzrośnie do 40%. Wprowadzenie odpowiedniej polityki senioralnej jest niezwykle istotne, aby umożliwić przyszłym seniorom godne i komfortowe życie. W ten sposób doceniamy ich wkład w rozwój miasta i dbamy o ich dobrostan w późniejszych latach życia.

The construction of senior housing on former mining sites in Katowice, as announced by Minister for Senior Policy Marzena Okła-Drewnowicz, aims to create suitable conditions for older residents who wish to remain independent while providing them with support and access to senior clubs.

Minister Okła-Drewnowicz emphasized that the former mining areas in Katowice have great development potential that should be utilized. The senior housing will be designed to meet the needs of older individuals and enable them to live independently. Additionally, the housing will be equipped with amenities such as easily accessible senior clubs. Representatives from the construction industry, as well as Minister of Industry Marzena Czarnecka, have expressed interest in collaborating on this project.

Currently, preparatory work is underway, including proposals for a program to build senior housing with support services. The key challenges include securing appropriate funding and developing a model solution for the construction and management of these housing units. Minister Okła-Drewnowicz encourages various entities, both local government and private, with experience in the construction industry to participate in the project.

The construction of senior housing is significant because the Polish population is rapidly aging. Currently, individuals over the age of 60 make up approximately 25% of the total population, a number that will increase to 40% in the next 20-30 years. Implementing appropriate senior policies is crucial to ensure future seniors are able to live dignified and comfortable lives. This demonstrates appreciation for their contributions to the city’s development and concern for their well-being in later years.

