Twoje wyniki wyszukiwania

Odzyskanie pustostanów – nowy projekt remontowy dzielnicy Wola

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 8 lipca, 2024 Miasto 0

Zarząd Dzielnicy Wola podjął decyzję, która otwiera nowe perspektywy dla niezamieszkałych nieruchomości i zabytków. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Dzielnicy, plan zagospodarowania pustostanów i małych budynków zostanie zatwierdzony, a te obiekty przekształcone zostaną w nowoczesne mieszkania komunalne.

Na liście remontowych inwestycji znalazły się trzy budynki: przy ul. Gibalskiego 12, Brylowskiej 8A oraz ponad 100-letnia kamienica przy Żelaznej 43, która jest zabytkiem. Po zakończonych pracach, dzielnica będzie dysponować przeszło 115 mieszkaniami i ponad 10 lokalamii użytkowymi, które mogą być wynajęte rodzinom i przedsiębiorcom potrzebującym wsparcia.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola (ZGN) zostanie odpowiedzialny za realizację projektu, otrzymując 3 000 000,00 zł brutto na kompleksową dokumentację projektową. Biorąc pod uwagę, że w Warszawie znajduje się wiele wyłączonych z użytkowania pustostanów, ta inwestycja stanowi istotną przyczynę do ożywienia tej części miasta.

ZGN wytypował również siedem innych budynków, które potencjalnie mogą zostać przywrócone do użytku po generalnym remoncie. Są to nieruchomości przy ul. Chmielnej 102, Grzybowskiej 71, Płockiej 2B i 2C, Brylowskiej 8A, Gibalskiego 12 oraz Żelaznej 43. Wieloletni plan gospodarowania nieruchomościami w Warszawie na lata 2021-2025 ma na celu przekształcenie tych obiektów w nowoczesne miejsca zamieszkania.

Po formalnym przyjęciu uchwały przez Radę Dzielnicy, dzielnica będzie mogła rozpocząć kompleksowe prace remontowe. Wyzwaniem będzie estetyczna i funkcjonalna adaptacja obiektów, tak aby spełniały współczesne standardy mieszkalnictwa. Liczbę lokali, które powstaną w wyniku tych działań, podaje radny Kamil Giemza: przy Brylowskiej 8A będzie 27 lokali, przy Gibalskiego 12 – 37 lokali, a na Żelaznej 43 – 52 mieszkania i 10 lokali użytkowych.

Przyglądając się temu ambitnemu przedsięwzięciu, należy podkreślić historyczne znaczenie jednego z obiektów. Kamienica przy Żelaznej 43, zbudowana w 1913 roku i objęta ochroną zabytków, ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Jej rewitalizacja przyczyni się do ożywienia tej części dzielnicy i przywrócenia dawnej świetności.

Projekt remontów pustostanów na Woli wpisuje się w długofalowe plany rozwoju Warszawy i jest zgodny z aktualnym Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta. Dzięki tej inwestycji, dzielnica zyska nowe, pełnowartościowe mieszkania komunalne.

The decision made by the Wola District Council to transform vacant properties and heritage buildings into modern social housing opens up new prospects for the real estate industry. The approved development plan for these empty structures and small buildings will result in the conversion of these objects into contemporary communal apartments.

The renovation projects include three buildings located at Gibalskiego 12, Brylowska 8A, and the over 100-year-old tenement house at Żelazna 43, which is a heritage site. Once the work is completed, the district will have over 115 residential units and more than 10 commercial premises that can be rented out to families and entrepreneurs in need of support.

The Wola District Property Management Department (ZGN) will be responsible for the project’s implementation and will receive a budget of 3,000,000.00 PLN gross for comprehensive project documentation. Considering that there are many unused properties in Warsaw, this investment is a significant factor in revitalizing this part of the city.

ZGN has also identified seven other buildings that have the potential to be restored and put to use after a major renovation. These properties are located at Chmielna 102, Grzybowska 71, Płocka 2B and 2C, Brylowska 8A, Gibalskiego 12, and Żelazna 43. The long-term property management plan for Warsaw for the years 2021-2025 aims to transform these facilities into modern residential spaces.

After the formal adoption of the resolution by the District Council, the district will be able to commence comprehensive renovation work. The challenge will be to aesthetically and functionally adapt these buildings to meet contemporary housing standards. Councilor Kamil Giemza has provided the number of units that will be created as a result of these activities: there will be 27 units at Brylowska 8A, 37 units at Gibalskiego 12, and 52 apartments and 10 commercial premises at Żelazna 43.

While reviewing this ambitious undertaking, it is important to emphasize the historical significance of one of the properties. The tenement house at Żelazna 43, built in 1913 and classified as a heritage site, holds great importance for the local community. Its revitalization will contribute to the revival of this part of the district and the restoration of its former glory.

The renovation project for vacant properties in Wola aligns with Warsaw’s long-term development plans and is in line with the current Municipal Housing Management Program. Thanks to this investment, the district will gain new, fully functional social housing units.