Przedwcześnie zmarły magnat nieruchomości w Nowym Jorku zostaje pochowany w luksusowym stylu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 lipca, 2024 Miasto 0

Przedwcześnie zmarły 43-letni potentat rynku nieruchomości Brandon Miller zostaje pochowany w West Babylon. Miller, znany jako główny wspólnik w Real Estate Equity Corporation, zmarł w zeszłym tygodniu, pozostawiając za sobą żonę, wziętą celebrytkę Candice Miller.

Według doniesień, Brandon przez kilka dni wcześniej przebywał na oddziale intensywnej terapii szpitala Stony Brook w Southampton, jednak przyczyna jego śmierci nadal nie została potwierdzona przez rodzinę.

Brandon i jego żona byli znani ze swojego luksusowego stylu życia. Posiedli dwie posiadłości, a mianowicie dom w Tribeca wart 9 milionów dolarów oraz kolejny dom w Southampton wart 3 miliony dolarów. Candice założyła również bloga o modzie i stylu życia Mama and Tata, który cieszył się dużą popularnością.

Szczególnie znaną postacią była też Arielle Charnas, kuzynka Candice i blogerka modowa, która mieszkała w tym samym ekskluzywnym budynku w Miami co Ivanka Trump.

Firma Real Estate Equity Corporation, którą założył ojciec Millera, zrealizowała wiele prestiżowych projektów nieruchomości na Manhattanie, ale również spotkała się z kilkoma pozwami związanych z oskarżeniami o nieuczciwe praktyki finansowe. Miller był również uwikłany w sprawę z TD Bankiem, który oskarżył go o oszukańcze przelewy na kwotę ponad 55 000 dolarów.

Choć nieznana jest przyczyna śmierci Brandona Millera, jego tragiczna śmierć na pewno wpłynie na rynek nieruchomości w Nowym Jorku. Ten utalentowany przedsiębiorca i jego wpływowa żona zostawili po sobie niezatarte ślady w branży nieruchomości oraz w towarzyskim środowisku Hamptons.

Brandon Miller, the 43-year-old real estate tycoon, who was known as the principal partner at Real Estate Equity Corporation, recently passed away in West Babylon. His death has left behind his wife, the well-known celebrity Candice Miller.

According to reports, Brandon had been in the ICU at Stony Brook Hospital in Southampton a few days prior to his death, but the exact cause of his passing has not yet been confirmed by the family.

Brandon and his wife were known for their luxurious lifestyle. They owned two properties, including a $9 million home in Tribeca and another $3 million home in Southampton. Candice also started a popular fashion and lifestyle blog called Mama and Tata.

Another notable figure in their circle was Arielle Charnas, Candice’s cousin and a fashion blogger who lived in the same exclusive building in Miami as Ivanka Trump.

Real Estate Equity Corporation, founded by Brandon’s father, has completed several prestigious real estate projects in Manhattan but has also faced several lawsuits related to allegations of unfair financial practices. Miller was also involved in a case with TD Bank, which accused him of fraudulent transfers totaling over $55,000.

While the cause of Brandon Miller’s death remains unknown, his tragic passing will certainly have an impact on the real estate market in New York City. This talented entrepreneur and his influential wife have left an indelible mark in the real estate industry and the social scene of the Hamptons.

