Rozwój rynku nieruchomości w Polsce: najnowsze wieści z sektora budownictwa i nieruchomości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 8 lipca, 2024 Miasto 0

Polski rynek nieruchomości i budownictwa dynamicznie się rozwija, przynosząc wiele interesujących wiadomości związanych z sektorem. Od gruntu pod mieszkania po ceny mieszkań, inwestycje w nieruchomości i aktywność deweloperów – przegląd najważniejszych informacji dostarczy nam ciekawych spostrzeżeń.

Grunty pod mieszkania: Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawia plany

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma na celu przekazanie gruntów pod budowę nowych mieszkań. Plan jest w fazie konsultacji, a minister Krzysztof Paszyk podkreśla, że jest to ważne działanie mające na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na mieszkania w Polsce.

Rozwój energetyczny budynków: wprowadzenie nowej skali

Projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie skalowej oceny charakterystyki energetycznej budynków od A+ do G. Skala ta pomoże w identyfikacji budynków o najlepszych i najgorszych właściwościach energetycznych, a konsekwentnie zwiększy efektywność energetyczną budynków w Polsce.

Wsparcie dla budownictwa mieszkaniowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) analizuje możliwości usprawnienia finansowania programu popierania budownictwa mieszkaniowego. W ramach konsultacji proponuje się wykorzystanie dodatkowych środków finansowych w celu wsparcia programu i zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Termomodernizacja: polscy właściciele angażują się w poprawę efektywności energetycznej

Badanie przeprowadzone na zlecenie ING Banku Śląskiego wykazało, że blisko 84% właścicieli domów jednorodzinnych wprowadziło rozwiązania termomodernizacyjne, a 82% właścicieli mieszkań uczyniło zmiany, które przyczyniły się do poprawy efektywności energetycznej ich lokali.

Kredyty mieszkaniowe i ceny mieszkań: dynamiczne zmiany rynkowe

Raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) informuje, że ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 18% rok do roku w pierwszym kwartale 2024 roku. Ponadto, liczba zapytań o kredyty mieszkaniowe do Biura Informacji Kredytowej (BIK) wzrosła o 51,8% w porównaniu do roku poprzedniego.

Centra handlowe: zwiększone obroty i zmieniające się trendy

Według Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH), obroty najemców w centrach handlowych w kwietniu 2024 roku wzrosły o 2,7% w porównaniu do roku poprzedniego. Pomimo tego, odwiedzalność centrów handlowych była nieco niższa niż rok wcześniej. Centra handlowe nadal pozostają ważnym miejscem dla klientów, poszukujących zarówno luksusowych galerii, jak i popularnych ulic handlowych.

Niezależnie od sytuacji rynkowej, ważne jest śledzenie i analiza różnych aspektów sektora budownictwa i nieruchomości w Polsce. Inwestycje, wsparcie dla rynku mieszkań, rozwój energetyczny budynków i zmieniające się trendy konsumenckie stanowią istotne kwestie dla branży. Przyszłość rynku nieruchomości w Polsce wydaje się obiecująca, a kolejne miesiące mogą przynieść nowe możliwości i wyzwania dla zarówno deweloperów, jak i klientów.

The real estate and construction industry in Poland is rapidly growing, bringing many interesting developments in the sector. From land for housing to apartment prices, real estate investments, and developer activity, a review of the most important information provides valuable insights.

The Ministry of Development and Technology has plans to allocate land for the construction of new apartments. The plan is currently in the consultation phase, and Minister Krzysztof Paszyk emphasizes that this is an important action to meet the growing demand for housing in Poland.

A new regulation project aims to introduce a scaled assessment of the energy characteristics of buildings from A+ to G. This scale will help identify buildings with the best and worst energy properties, consequently increasing the energy efficiency of buildings in Poland.

The Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) is analyzing opportunities to improve financing for the housing construction support program. As part of the consultation, the proposal includes the use of additional financial resources to support the program and meet the needs of residents.

A study commissioned by ING Bank Śląski revealed that nearly 84% of single-family homeowners have implemented thermo-modernization solutions, while 82% of apartment owners have made changes that contribute to improving the energy efficiency of their premises.

According to a report from the Central Statistical Office (GUS), residential property prices increased by 18% year-on-year in the first quarter of 2024. Additionally, the number of queries for housing loans to the Credit Information Bureau (BIK) increased by 51.8% compared to the previous year.

The Polish Council of Shopping Centers (PRCH) reported that tenant turnover in shopping centers increased by 2.7% in April 2024 compared to the previous year. However, footfall in shopping centers was slightly lower than the previous year. Shopping centers remain important destinations for customers, seeking both luxury galleries and popular shopping streets.

Regardless of the market situation, it is important to monitor and analyze various aspects of the real estate and construction sector in Poland. Investments, market support, energy development in buildings, and changing consumer trends are significant issues for the industry. The future of the real estate market in Poland appears promising, and the coming months may bring new opportunities and challenges for both developers and customers.