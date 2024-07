Twoje wyniki wyszukiwania

Sprzedaż zieleni w osiedlu Sikornik unieważniona przez władze miejskie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 lipca, 2024 Miasto 0

Urząd Miejski ogłosił, że zieleni obszar na osiedlu Sikornik nie zostanie sprzedany, co unieważniło wcześniejszą decyzję o zbyciu nieruchomości. To oznacza, że teren, który składa się z dwóch działek z budynkiem handlowym przy ulicy Kormoranów, pozostanie do dyspozycji mieszkańców. Mieszkańcy, którzy byli zaniepokojeni tymi planami, zorganizowali petycję w celu zatrzymania procesu sprzedaży, a ich działania zostały poparte przez Radę Dzielnicy Sikornik.

Według wpisu opublikowanego przez Radę na mediach społecznościowych, teren ten ma duże znaczenie ekologiczne. Jest on siedliskiem wielu gatunków ptaków, w tym tych chronionych, a także małych ssaków, takich jak jeże. Ponadto, obecność zieleni na tym obszarze równoważy powierzchnie uszczelnione, dostarcza cienia i schronienia dla pobliskich budynków oraz ma pozytywny wpływ na retencję wody.

Początkowo, gdy zapytaliśmy o to w czerwcu w magistracie w Gliwicach, zostaliśmy poinformowani, że sprawa jest w fazie analizy. Jednak w poniedziałek, 8 lipca, na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, opublikowano informacje dotyczące decyzji w tej sprawie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, kompleks ten znajduje się na terenie przeznaczonym do usług i drobnej wytwórczości, z możliwością uzupełnienia budownictwem mieszkaniowym. Jednak władze miasta postanowiły wycofać działki z procesu sprzedaży. Teraz urzędnicy będą przygotowywać optymalne plany dla zagospodarowania tego obszaru.

Warto zaznaczyć, że po wyłonieniu kandydata na miejskiego urbanistę, to właśnie ta osoba będzie odpowiedzialna za wprowadzenie zmian w przestrzeni Gliwic. Termin składania aplikacji na to stanowisko upłynął w poniedziałek, 8 lipca, więc wkrótce powinna być znana osoba, która objęła tę funkcję.

Decyzja o unieważnieniu sprzedaży zieleni na osiedlu Sikornik jest korzystna dla mieszkańców, którzy będą nadal mieć dostęp do terenów zielonych i będą mogli cieszyć się ich ekologicznymi korzyściami.

The decision to cancel the sale of green space in the Sikornik district is significant for the residents, as it means they will continue to have access to the green areas and enjoy their ecological benefits. The area in question consists of two plots of land with a commercial building on Kormoranów street. Initially, there were plans to sell this property, but concerned residents organized a petition to stop the sale process, which was supported by the Sikornik District Council.

According to a social media post by the Council, this area holds great ecological importance. It serves as a habitat for many bird species, including protected ones, as well as small mammals like hedgehogs. Moreover, the presence of greenery in this area helps balance out the paved surfaces, provides shade and shelter for nearby buildings, and has a positive impact on water retention.

The local spatial development plan designates this complex as a space for services and small-scale manufacturing, with the possibility of adding residential buildings. However, the city authorities have decided to remove the plots from the sale process. Officials will now work on preparing optimal plans for the development of this area.

It is worth noting that once a candidate for the position of city architect is chosen, that person will be responsible for implementing changes in Gliwice’s urban space. The deadline for applications for this position expired on Monday, July 8th, so the identity of the individual who has taken on this role should soon be known.

The decision to cancel the sale of green space in the Sikornik district is favorable for the residents, as they will continue to have access to the green areas and be able to enjoy their ecological benefits. To learn more about urban planning and green spaces, you can visit the website of the American Planning Association or the Greenbelt Alliance.