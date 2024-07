Twoje wyniki wyszukiwania

Stabilizacja na rynku nieruchomości w Polskich miastach

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 lipca, 2024 Miasto 0

Rynek nieruchomości w największych polskich miastach, takich jak Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Łódź i Poznań, doświadczył stabilizacji cen mieszkań w maju 2024 roku, według najnowszego odczytu indeksu urban.one. Odczyt wyniósł 113,21 pkt., co oznacza wzrost o 0,4 pkt. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 8,42 pkt. w porównaniu z majem 2023 roku.

Nowe przepisy dotyczące warunków technicznych dla nowych budynków mieszkalnych wejdą w życie już w sierpniu 2024 roku, co może odwrócić tę stabilizację. Jednak uruchomienie programu dopłat do kredytów mieszkaniowych o nazwie „Kredyt na start” jest wciąż dalekie.

Spadek sprzedaży nieruchomości deweloperskich w maju, jak wynika z danych Otodom Analytics, pokazuje, że popyt na mieszkania nadal maleje. Deweloperzy sprzedali 3,2 tys. mieszkań, co jest około 18% mniej niż rok wcześniej i najmniej od stycznia 2023 roku.

Wraz ze spadającym popytem, deweloperzy zaczęli zmniejszać liczbę nowych mieszkań wprowadzanych do sprzedaży. W maju do oferty na największych polskich rynkach trafiło około 4,3 tys. mieszkań, co oznaczało, że liczba nowych ogłoszeń była wyższa od liczby sprzedanych mieszkań. W efekcie oferta na rynku zmniejszyła się o około 7,5 tys. mieszkań w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku.

Spadek popytu na mieszkania jest szczególnie zauważalny u klientów, którzy chcą skorzystać z kredytów mieszkaniowych. Banki udzieliły około 15 tys. takich kredytów w maju 2024 roku, co oznacza spadek o 8,5% w porównaniu z kwietniem.

Spadek popytu i wzrost liczby dostępnych mieszkań doprowadziły do stosowania promocji i rabatów przez deweloperów, którzy starają się zachęcić potencjalnych nabywców. Systemy odroczonej płatności również zyskują popularność wśród sprzedających.

Mimo spadku sprzedaży, ceny czynszów wciąż są jednymi z najwyższych w historii, co może negatywnie wpływać na rynek najmu. Zwiększone koszty utrzymania lokali mieszkalnych, takie jak opłaty za media i czynsz, mogą jeszcze bardziej przyczynić się do zapaści na rynku najmu.

Podsumowując, choć rynek nieruchomości w największych polskich miastach stabilizuje się, dalszy spadek sprzedaży i rosnące ceny czynszów mogą wpłynąć na kondycję tego sektora. Oczekuje się, że programy rządowe mające na celu poprawę dostępności kredytów mieszkaniowych mogą wpłynąć na ożywienie rynku w przyszłości.

The real estate market in the largest Polish cities, such as Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Łódź, and Poznań, experienced a stabilization of housing prices in May 2024, according to the latest reading of the urban.one index. The reading reached 113.21 points, indicating a 0.4-point increase compared to the previous month and an 8.42-point increase compared to May 2023.

New regulations regarding technical conditions for new residential buildings will come into effect in August 2024, which may disrupt this stabilization. However, the launch of a housing loan subsidy program called „Kredyt na start” (Credit for Start) is still far off.

The decrease in sales of developer properties in May, as indicated by data from Otodom Analytics, shows that the demand for apartments continues to decline. Developers sold 3,200 apartments, which is approximately 18% less than the previous year and the lowest since January 2023.

With the declining demand, developers have started reducing the number of new apartments being introduced for sale. In May, around 4,300 apartments were added to the offer in the largest Polish markets, meaning that the number of new listings exceeded the number of sold apartments. As a result, the market supply decreased by approximately 7,500 apartments compared to the same period in 2023.

The decrease in demand for apartments is particularly noticeable among customers seeking housing loans. Banks granted approximately 15,000 such loans in May 2024, representing an 8.5% decrease compared to April.

The decline in demand and the increase in the number of available apartments have led developers to apply promotions and discounts to attract potential buyers. Deferred payment systems are also gaining popularity among sellers.

Despite the decrease in sales, rental prices remain among the highest in history, which may negatively affect the rental market. Increased maintenance costs for residential units, such as utility bills and rent, may further contribute to the downturn in the rental market.

In summary, although the real estate market in the largest Polish cities is stabilizing, further sales declines and rising rental prices may impact the condition of this sector. It is expected that government programs aiming to improve the accessibility of housing loans may stimulate market recovery in the future.