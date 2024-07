Twoje wyniki wyszukiwania

Stawki za metr mieszkań rosną, a deweloperzy poszukują nowych strategii sprzedaży

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 lipca, 2024 Miasto 0

Ceny nieruchomości stale rosną, co potwierdza opublikowany przez Cenatorium dla „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl indeks urban.one. W maju indeks zwiększył się o 0,4 pkt, osiągając wartość 113,21 pkt. Warszawa, mimo nieco mniejszego wzrostu, również doświadcza podwyżek – urban.one wyniósł 125,09 pkt, o 0,19 pkt więcej niż w kwietniu.

Deweloperzy starają się wprowadzać różne strategie, aby przyciągnąć klientów do zakupu. „Poza promocjami i rabatami, które pojawiły się na rynku jakiś czas temu, deweloperzy decydują się też na system odroczonej płatności, aby zachęcić do zakupów. Wielu potencjalnych nabywców nadal wiąże nadzieję z nowym programem kredytów subsydiowanych mimo braku konkretnych informacji na jego temat” – powiedziała Małgorzata Wełnowska dla „PB”.

Spadek sprzedaży mieszkań od kilku miesięcy zaostrza konkurencję wśród sprzedających. Rynek najmu również odczuwa mniejszy ruch. Wzrost podaży ofert wynajmu sprawia, że wynajmujący są bardziej otwarci na negocjacje czynszów. Michał Kubicki wskazuje na pojawienie się pomysłów opodatkowania pustostanów, co może prowadzić do większej dostępności mieszkań na wynajem i spadku czynszów.

Koszty utrzymania mieszkań również rosną. Podwyżki cen energii elektrycznej i gazu stanowią nowe wyzwanie dla rynku nieruchomości. Wzrost kosztów utrzymania budynków przekłada się na wyższe zaliczki na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne. Rosną także ceny pracy i materiałów, co prowadzi do wzrostu cen remontów i napraw.

Warto zauważyć, że ceny działek budowlanych również idą w górę. Według danych Cenatorium, współczynnik urban.one dla tego sektora wzrósł o 0,84 pkt w maju, osiągając wartość 149,75 pkt.

Wzrost cen mieszkań stwarza nowe wyzwania dla rynku nieruchomości i mobilizuje deweloperów do poszukiwania innowacyjnych strategii sprzedaży. Przyszłe miesiące przyniosą wiele zmian zarówno dla sprzedających, jak i wynajmujących.

The real estate industry in Poland is experiencing a continuous increase in property prices, according to the urban.one index published by Cenatorium for „Puls Biznesu” and Bankier.pl. In May, the index increased by 0.4 points, reaching a value of 113.21 points. Warsaw, despite a slightly smaller growth, is also experiencing price hikes, with urban.one reaching 125.09 points, 0.19 points higher than in April.

Developers are trying to implement various strategies to attract customers to make purchases. Apart from promotions and discounts that have appeared on the market some time ago, developers are also opting for deferred payment systems to encourage purchases. Many potential buyers are still hopeful about the new subsidized credit program, despite the lack of specific information about it, according to Małgorzata Wełnowska from „PB” (source).

The decline in apartment sales over the past few months has intensified competition among sellers. The rental market is also experiencing less activity. The increase in rental offers has made landlords more open to rent negotiations. The idea of taxing vacant properties has also emerged, which may lead to greater availability of rental properties and a decrease in rental prices, as indicated by Michał Kubicki (source).

The costs of maintaining apartments are also increasing. Increases in electricity and gas prices pose new challenges for the real estate market. The rise in maintenance costs for buildings translates into higher contributions to the renovation fund and operating costs. The prices of labor and materials are also increasing, leading to an increase in renovation and repair costs.

It is worth noting that the prices of building plots are also on the rise. According to Cenatorium data, the urban.one coefficient for this sector increased by 0.84 points in May, reaching a value of 149.75 points (source).

The increase in housing prices presents new challenges for the real estate market and motivates developers to search for innovative sales strategies. The coming months will bring many changes for both sellers and renters.