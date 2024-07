Twoje wyniki wyszukiwania

Kontrowersje wokół nowych zmian podatkowych dotykających nieruchomości w 2025 roku.

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 9 lipca, 2024 Miasto 0

Rząd Polski przygotował projekt zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie od 2025 roku. Nowe przepisy wzbudzają kontrowersje zarówno wśród podatników, jak i ekspertów. Projekt zakłada wiele zmian, które wpłyną na właścicieli budynków i budowli.

Jedną z głównych zmian jest nowa definicja budowli, niezależna od prawa budowlanego. Zmienione przepisy wprowadzają załącznik, zawierający spis obiektów, które będą opodatkowane jako budowle. Wprowadza to wiele zmian i może skłonić właścicieli do zmiany deklaracji podatkowych.

Podatek od nieruchomości 2025 wprowadza również zmiany w zakresie definicji budynku. Teraz, aby obiekt został uznany za budynek, musi być trwale związany z gruntem i opierać się siłom przyrody.

Zmiany te dotkną nie tylko właścicieli budynków i budowli, ale także użytkowników miejsc parkingowych. Garaż wielostanowiskowy, który jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym, będzie uznawany za część mieszkalną i opodatkowany według zasad obowiązujących dla budynków mieszkalnych.

Podatek od nieruchomości 2025 wprowadza również zmiany w zakresie zwolnień. Kolejowe terminale towarowe oraz nieruchomości na terenie lotnisk użyteczności publicznej bez budynków i budowli nie będą już zwolnione z podatku.

Nowe przepisy spotykają się zarówno z poparciem, jak i krytyką. Niektórzy podatnicy będą korzystać z nowych zwolnień, podczas gdy inni będą musieli ponieść dodatkowy koszt. Najbardziej dotkniętymi grupami będą właściciele budynków i budowli, użytkownicy miejsc parkingowych, a także właściciele infrastruktury kolejowej i lotniczej oraz instytutów badawczych.

Wprowadzenie nowych zmian podatkowych zawsze budzi dyskusje i kontrowersje. Ostateczny kształt przepisów będzie zależał od dalszych debat i konsultacji. Podatnicy będą musieli przygotować się na te zmiany i dostosować swoje deklaracje podatkowe do nowych przepisów.

The proposed changes to the property tax in Poland have stirred up controversy among both taxpayers and experts. The new regulations, set to come into effect in 2025, include several changes that will impact building owners and constructions.

One of the main changes is the new definition of a construction, independent of construction law. The revised rules introduce an attachment containing a list of objects that will be taxed as buildings. This introduces many changes and may prompt owners to amend their tax declarations.

The 2025 property tax also introduces changes to the definition of a building. Now, for an object to be recognized as a building, it must be permanently connected to the ground and resist natural forces.

These changes will not only affect building owners and constructions but also users of parking spaces. A multi-space garage located in a residential building will be considered part of the residential area and subject to taxation based on the rules applicable to residential buildings.

The 2025 property tax also introduces changes to exemptions. Railway cargo terminals and properties on public utility airports without buildings or constructions will no longer be exempt from tax.

The new regulations have received both support and criticism. Some taxpayers will benefit from the new exemptions, while others will have to bear an additional cost. The most affected groups will be building and construction owners, parking space users, as well as owners of railway and aviation infrastructure and research institutes.

The introduction of new tax changes always sparks discussions and controversies. The final shape of the regulations will depend on further debates and consultations. Taxpayers will need to prepare for these changes and adjust their tax declarations to comply with the new regulations.