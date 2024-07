Nowe zmiany w podatku od nieruchomości: Skutek będzie druzgocący

Twoje wyniki wyszukiwania

9 lipca, 2024

Opinia Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych wyraziły swoje stanowisko wobec projektu zmian w podatku od nieruchomości. Według opinii organizacji, projekt ten jest skrajnie profiskalny i negatywnie wpływa na obciążenia podatkowe rolników i przedsiębiorstw produkcyjnych, szczególnie w przemyśle rolno-spożywczym. To, co projekt zakłada, to zmianę kwalifikacji obiektów oraz opodatkowanie ich według wartości, a nie powierzchni użytkowej. Konkretnie chodzi o obiekty takie jak silosy i elewatory, które według projektu zostaną opodatkowane jako budowle.

Organizacje zwracają uwagę również na fakt, że projekty wprowadzają znowu pojęcie całości techniczno-użytkowej, które zostało wyeliminowane z przepisów podatkowych w 2015 roku. To rozwiązanie spotykało się z krytyką ze strony przedsiębiorców, ekspertów podatkowych, organów podatkowych i sądów administracyjnych. Teraz Ministerstwo Finansów proponuje jego przywrócenie w sposób kontrowersyjny i problematyczny. Wykorzystywane w procesie produkcji urządzenia mogą zostać uznane za części budowli i podlegać opodatkowaniu od ich wartości. To prowadzi do możliwości opodatkowania różnego rodzaju urządzeń np. klimatyzatorów, central wentylacyjnych czy transformatorów.

Projekt zakłada również rozszerzenie katalogu budowli o obiekty, które dotychczas nie były opodatkowane, np. kontenery i hale namiotowe, co było akceptowane przez organy podatkowe i sądy. Zmienione zostaną również definicje trwałego związku z gruntem oraz obowiązek wzniesienia obiektu budowlanego z wykorzystaniem wyrobów budowlanych. W rezultacie mogą być opodatkowane różnego rodzaju urządzenia czy zbiorniki, które są dostarczane gotowe od producenta i montowane na terenie zakładu produkcyjnego.

Najbardziej kontrowersyjnym aspektem projektu jest możliwość opodatkowania budowli wewnątrz budynków, co do tej pory było wykluczone przez praktykę i orzecznictwo. Projekt wprowadza mandat dla organów podatkowych do pobierania podatku od nieruchomości od obiektów wewnątrz budynków, takich jak linie produkcyjne, taśmociągi czy zbiorniki.

Wszystkie te zmiany w podatku od nieruchomości mogą prowadzić do podwyżek cen wytwarzanych w Polsce dóbr, w tym żywności. Odpowiednie dialogi społeczne i międzybranżowe powinny prowadzić do wypracowania bardziej korzystnych rozwiązań dla polskich firm i rolników przed ewentualną reformą podatku od nieruchomości.

