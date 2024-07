Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek mieszkaniowy w Polsce – poprawa sytuacji, ale trudności w dostępności kredytów

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 9 lipca, 2024 Miasto 0

Według najnowszego raportu HREIT (Heritage Real Estate) sytuacja na polskim rynku mieszkaniowym poprawia się, jednak nadal istnieją pewne wyzwania. Choć większość szoków popytowych i podażowych ustąpiła, i obecnie na rynku następuje odrodzenie równowagi, perspektywa poprawy różni się w zależności od perspektywy.

Jedną z pozytywnych zmian jest zwiększona dostępność ofert mieszkań. W porównaniu do ostatnich miesięcy 2023 roku, rynek oferuje obecnie większy wachlarz możliwości. Klienci mają teraz większe szanse znaleźć mieszkanie, które spełnia ich potrzeby. Jednak sytuacja związana z cenami wciąż nie jest zadowalająca. Chociaż wzrost cen nie jest już tak szybki jak wcześniej, wciąż utrzymuje się wysoki poziom kosztów. Zatem zakup nieruchomości może nadal być drogi.

Ponadto, mimo korzystnych stóp procentowych, dostępność kredytów mieszkaniowych pozostaje niska. To nadal utrudnia klientom korzystanie z tych środków finansowych przy zakupie mieszkania. Choć sytuacja na rynku mieszkaniowym poprawia się, dostępność kredytów pozostaje wyzwaniem.

Podsumowując, pomimo lepszej dostępności ofert mieszkań, rynek mieszkaniowy w Polsce nadal staje przed pewnymi trudnościami. Wzrost cen oraz niska dostępność kredytów mieszkaniowych stanowią wyzwanie dla klientów. Niemniej jednak, perspektywa odrodzenia równowagi na rynku daje nadzieję na dalszą poprawę sytuacji w przyszłości.

