Twoje wyniki wyszukiwania

Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości – negatywne skutki dla polskiego przemysłu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 9 lipca, 2024 Miasto 0

Planowane zmiany w podatku od nieruchomości, przedstawione przez Ministerstwo Finansów, spotkały się z opozycją ze strony Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych oraz Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Organizacje te argumentują, że projekt ten będzie skrajnie niekorzystny dla rolników i przedsiębiorstw produkcyjnych, a także dla przemysłu rolno-spożywczego.

Jedną z głównych kwestii krytykowanych przez te organizacje jest zmiana w kwalifikacji obiektów. Projekt zakłada, że obiekty dotychczas opodatkowane jako budynki według powierzchni użytkowej, będą opodatkowane od wartości jako budowle. Dotyczyć to będzie między innymi silosów i elewatorów. Taka zmiana spowoduje znaczny wzrost wysokości płacanych podatków od nieruchomości.

Kolejnym krytykowanym punktem jest powrót do koncepcji całości techniczno-użytkowej. Oznacza to, że urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji, które dotychczas były zwolnione z opodatkowania, mogą być uznane za części budowli i podlegać opodatkowaniu od ich wartości. To może prowadzić do opodatkowania różnego rodzaju urządzeń, takich jak klimatyzatory, centrale wentylacyjne czy elektrofiltry.

Projekt zakłada również rozszerzenie katalogu budowli o obiekty powszechnie nieopodatkowane, takie jak kontenery czy hale namiotowe. To oznacza większe obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców.

Najbardziej kontrowersyjnym punktem jest jednak opodatkowanie budowli wewnątrz budynków. Dotychczas organy podatkowe nie pobierały podatku od nieruchomości od obiektów wewnątrz budynków, takich jak linie produkcyjne czy przenośniki. Projekt zakłada jednak zmianę tego stanu rzeczy.

Wszystkie te zmiany będą miały istotne negatywne skutki dla polskiego przemysłu. Będzie to prowadzić do wzrostu kosztów produkcji, a w rezultacie do podwyżek cen towarów i usług. Oznacza to większe obciążenie dla konsumentów.

Organizacje branżowe wskazują, że konieczne jest przeprowadzenie dialogu społecznego i międzybranżowego w celu wypracowania bardziej korzystnych dla przedsiębiorstw i rolników rozwiązań dotyczących opodatkowania nieruchomości. Projekt, w obecnej formie, nie uwzględnia konsekwencji dla polskiej gospodarki i powinien zostać poważnie zrewidowany.

The proposed changes in property tax, presented by the Ministry of Finance, have met opposition from the Polish Coalition of Biofuels and Protein Feeds and the Federation of Industry Associations of Agricultural Producers. These organizations argue that the project will be extremely disadvantageous for farmers, manufacturing companies, and the agri-food industry.

One of the main issues criticized by these organizations is the change in the qualification of objects. The project proposes that objects previously taxed as buildings based on usable area will now be taxed based on value as structures. This will include silos and elevators, among others. Such a change will result in a significant increase in property tax payments.

Another criticized point is the return to the concept of technical-use integrity. This means that equipment used in the production process, which was previously exempt from taxation, may be considered as parts of buildings and subject to taxation based on their value. This could lead to the taxation of various types of equipment, such as air conditioners, ventilation units, or electrostatic precipitators.

The project also proposes expanding the catalog of taxable structures to include commonly untaxed objects, such as containers or tent halls. This means increased tax burdens for entrepreneurs.

However, the most controversial point is the taxation of structures inside buildings. Until now, tax authorities did not impose property tax on objects inside buildings, such as production lines or conveyors. The project, however, suggests a change in this situation.

All of these changes will have significant negative consequences for the Polish industry. It will lead to an increase in production costs and, consequently, to price increases for goods and services. This means a greater burden on consumers.

Industry organizations point out that it is necessary to engage in social and inter-industry dialogue to develop more favorable solutions in terms of property taxation for businesses and farmers. The current form of the project does not consider the consequences for the Polish economy and should be seriously revised.