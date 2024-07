Twoje wyniki wyszukiwania

Podatek od nieruchomości dla farm fotowoltaicznych: Wyższe koszty i potencjalne wpływy na ceny prądu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 12 lipca, 2024 Miasto 0

Projekt ustawy Ministerstwa Finansów wprowadza podatek od nieruchomości dla farm fotowoltaicznych. Dotychczasowy podatek obejmował jedynie elementy konstrukcyjne farmy, jednak nowe przepisy sugerują opodatkowanie całej powierzchni farmy. Z tego powodu gminy mogą domagać się opodatkowania farm fotowoltaicznych od 2025 roku. Zgodnie z projektem, podatek wyniósłby 2% wartości całego obiektu.

Jeśli skupimy się na farmach o mocy 1 MW, obliczenia wykazują, że obecnie właściciel musi płacić do 10 000 złotych tylko od elementów konstrukcyjnych. Jednak, gdyby podatek obejmował całą farmę, wliczając w to panele fotowoltaiczne, kwota podatku wzrosłaby do 50 000 – 60 000 złotych.

Większy podatek wiąże się ze wzrostem kosztów działalności, co może wpływać na wyższe ceny prądu pochodzącego z farm fotowoltaicznych. Dr Adam Kałążny z Deloitte zauważa, że zarówno elektrownie fotowoltaiczne na gruncie, jak i te zainstalowane na dachach budynków mogą być objęte wyższym podatkiem.

Jednak osoby prywatne posiadające panele fotowoltaiczne nie będą dotknięte nowymi przepisami. Niewielkie niejasności pojawiają się w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku.

Podsumowując, wprowadzenie podatku od nieruchomości dla farm fotowoltaicznych może prowadzić do wzrostu kosztów oraz potencjalnego wzrostu cen prądu. Właściciele farm muszą przygotować się na te dodatkowe obciążenia finansowe, które mogą mieć wpływ na rentowność ich działalności.

The introduction of property tax for photovoltaic farms may have significant implications for the industry. Currently, the tax only applies to the structural components of the farm, but the proposed regulations suggest that the entire surface area of the farm would be subject to taxation. This means that starting from 2025, municipalities may demand the taxation of photovoltaic farms as a whole, with a proposed tax rate of 2% of the total value of the facility.

When focusing on 1 MW farms, calculations show that currently, owners only have to pay up to 10,000 Polish zloty for the structural elements. However, if the tax were to include the entire farm, including the photovoltaic panels, the tax amount could increase to 50,000 – 60,000 Polish zloty.

The larger tax burden would result in increased operating costs for the farms, which could potentially lead to higher electricity prices from photovoltaic sources. Dr. Adam Kałążny from Deloitte highlights that both ground-mounted photovoltaic plants and those installed on building rooftops could be subject to higher taxes.

However, private individuals with photovoltaic panels will not be affected by the new regulations. Some uncertainties arise when it comes to conducting business activities in a building with photovoltaic installations.

To summarize, the implementation of property tax for photovoltaic farms could lead to increased costs and potentially higher electricity prices. Farm owners will need to prepare for these additional financial burdens, which could impact the profitability of their operations.