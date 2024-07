Twoje wyniki wyszukiwania

Tak drogi apartament, że nie jest wystawiany publicznie na sprzedaż

Według informacji dostępnych na bankier.pl, w ścisłym centrum Gdańska na Wyspie Spichrzów znajduje się apartament o imponującej powierzchni 435 metrów kwadratowych. Mieszkania z widokiem na Motławę w tym rejonie są znane z wysokich cen, a ten apartament stoi na czele pod względem kosztów. Jego właściciel zapłacił niebagatelną sumę 24,8 mln zł, co oznacza, że metr kwadratowy tej nieruchomości kosztował około 57 tys. zł. Warto zauważyć, że w cenie zakupu tego apartamentu znajduje się również apartament gościnny oraz miejsce parkingowe.

Zaskakujące jest to, że tego typu ofert nie można znaleźć na publicznych platformach sprzedażowych. Sprzedaż nieruchomości premium odbywa się w dyskretny sposób, aby zapewnić pełną poufność. Jednak można przypuszczać, że gdyby ten wyjątkowo drogi apartament został nabyty przez znaną osobistość, moglibyśmy spodziewać się, że pochwali się on swoim luksusowym zakupem na mediach społecznościowych.

Przyjrzyjmy się zdjęciom z Galerii, aby zobaczyć, jak prezentuje się Długie Pobrzeże w Gdańsku, gdzie znajduje się ta ekskluzywna nieruchomość.

Jedno jest pewne – to niezwykle drogi apartament, który wzbudza zainteresowanie ze względu na swoją lokalizację i imponujące rozmiary. Niewątpliwie przyciąga uwagę osób zamożnych, dla których cena nie jest najważniejszym czynnikiem przy zakupie nieruchomości.

