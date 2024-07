Twoje wyniki wyszukiwania

Gwałtowny wzrost cen na łódzkim rynku nieruchomości

21 lipca, 2024

Ceny nieruchomości na łódzkim rynku wtórnym gwałtownie rosną. Według ostatnich danych, mieszkania sprzedawane są po rekordowych cenach, osiągając średnią wartość prawie 8,1 tys. zł za metr kwadratowy. To wzrost o 5,7% w porównaniu do pierwszego kwartału i o aż 23,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Przeciętna cena całkowita takiego mieszkania wynosi obecnie 398 tys. zł.

Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse, podkreśla, że na rynku brakuje rządowych dopłat do kredytów, które wcześniej przyciągały klientów. Osoby aktualnie kupujące mieszkania nie czekają już na żadne wsparcie, często dysponują własnymi środkami finansowymi i poszukują większych, bardziej ekskluzywnych mieszkań, zamiast standardowych nieruchomości na obrzeżach miasta.

Portal Tabelaofert.pl przeprowadził również analizę, ile metrów kwadratowych mieszkania można kupić za średnią miesięczną pensję w różnych miastach. W Warszawie wynosi to zaledwie 0,59 mkw., podczas gdy w innych większych miastach, takich jak Poznań, Wrocław, Szczecin, Łódź i Toruń, można nabyć 0,66 mkw. lub więcej. Ponadto, dla osób mieszkających poza głównymi ośrodkami, ale pracujących zdalnie lub dojeżdżających do dużych miast, sytuacja jest jeszcze bardziej korzystna, ponieważ mogą nabyć ponad 1 mkw. mieszkania za swoją pensję.

Warto jednak zauważyć, że pomimo rosnących cen, możliwości zakupu nieruchomości wciąż są ograniczone dla wielu młodych ludzi. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce istnieje około 1,7 mln osób w wieku 25-34 lat, które nadal mieszkają z rodzicami, nie mając możliwości założenia własnego gniazdka. Sytuacja ta dotyczy częściej mężczyzn niż kobiet.

Wzrost cen na łódzkim rynku nieruchomości stwarza wyzwania dla młodych osób, które pragną się osamodzielnić i kupić własne mieszkanie. Konieczne jest znalezienie rozwiązań, które umożliwią im osiągnięcie tego celu, zarówno w postaci programów wsparcia, jak i innych dostępnych rozwiązań na rynku nieruchomości.

The real estate industry in Łódź is experiencing a sharp increase in prices on the secondary market. According to recent data, apartments are being sold at record prices, reaching an average value of nearly 8,100 zł per square meter. This marks a 5.7% increase compared to the first quarter and a significant 23.6% increase compared to the previous year. The average total price of such an apartment is currently 398,000 zł.

Experts, like Marcin Jańczuk from Metrohouse, emphasize that the market is lacking government subsidies for loans, which used to attract customers. Buyers are no longer waiting for any kind of support and often have their own financial resources. They are now searching for larger, more luxurious apartments rather than standard properties on the outskirts of the city.

Tabelaofert.pl has also conducted an analysis of how many square meters of an apartment can be purchased with the average monthly salary in different cities. In Warsaw, it is only 0.59 square meters, while in other larger cities such as Poznań, Wrocław, Szczecin, Łódź, and Toruń, people can acquire 0.66 square meters or more. Moreover, for individuals living outside major centers but working remotely or commuting to big cities, the situation is even more favorable as they can buy over 1 square meter of an apartment with their salary.

It is worth noting, however, that despite the rising prices, buying property remains limited for many young individuals. According to data from the Central Statistical Office, there are approximately 1.7 million people aged 25-34 in Poland who still live with their parents and do not have the opportunity to establish their own households. This situation affects men more often than women.

The increase in property prices in the Łódź market presents challenges for young individuals who aspire to become independent and purchase their own homes. Finding solutions that enable them to achieve this goal is necessary, including support programs and other available options in the real estate market.