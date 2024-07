Twoje wyniki wyszukiwania

Sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na podstawie nowego planu ogólnego

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 26 lipca, 2024

W ostatnich doniesieniach z Senatu można przeczytać, że została wprowadzona nowa poprawka do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która umożliwia sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej SP na podstawie planu ogólnego. Celem tej zmiany jest dopasowanie ustawy do przepisów przejściowych.

Zgodnie z nowelizacją, nieruchomości z Zasobu, które nie są przeznaczone na cele rolnicze, mogą być teraz sprzedawane na podstawie planu ogólnego lub na podstawie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, jeśli odpowiedni plan nie został jeszcze sporządzony. Jest to ważne rozszerzenie możliwości sprzedaży tych nieruchomości.

Wcześniej, zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzed 2016 roku, sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa było możliwe tylko wtedy, kiedy nieruchomości te nie miały celu rolniczego lub miały już ostateczne decyzje dotyczące zagospodarowania i zabudowy terenu.

Nowa nowela zawiera również przepis określający, że do czasu wejścia w życie planu ogólnego gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy będzie uznawane za równoważny dokument. Jest to ważne zapewnienie, które umożliwia sprzedaż nieruchomości z Zasobu bez konieczności posiadania aktualnego planu ogólnego.

Ta nowa zmiana w ustawie ma na celu dostosowanie prawa do rzeczywistości i potrzeb gospodarczych. Daje to możliwość sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na podstawie aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego, co może przynieść korzyści zarówno dla państwa, jak i potencjalnych nabywców.

Wprowadzenie nowej poprawki do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ma istotne znaczenie dla branży nieruchomości rolnych. Ta zmiana umożliwia sprzedaż nieruchomości, które nie są przeznaczone na cele rolnicze, na podstawie planu ogólnego lub studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, co rozszerza możliwości sprzedaży tych nieruchomości.

Ta nowa regulacja może mieć wpływ na cały rynek nieruchomości rolnych w Polsce. Dzięki możliwości sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego, potencjalni nabywcy będą mieli większą pewność co do przyszłego wykorzystania tych nieruchomości.

Prognozy rynkowe sugerują, że dostosowanie ustawy do przepisów przejściowych może wzmocnić popyt na nieruchomości rolne. Osoby zainteresowane inwestowaniem w rolnictwo będą miały większą elastyczność w zakresie zakupu nieruchomości, które nie są przeznaczone na cele rolnicze, ale mogą zostać zagospodarowane inaczej. To może przyciągnąć nowych graczy na rynek nieruchomości rolnych i stworzyć nowe możliwości rozwoju biznesu w sektorze rolniczym.

Jednakże, wprowadzenie tej nowej regulacji może również stawić czoła pewnym wyzwaniom i problemom. Istnieje ryzyko, że nadużycia w zakresie handlu nieruchomościami rolnymi mogą się zwiększyć, ponieważ większa elastyczność w zakupie tych nieruchomości może przyciągnąć spekulantów, którzy mogą skupować nieruchomości rolne w celach spekulacyjnych lub zagospodarowania inwestycyjnego. W związku z tym, konieczne będzie wprowadzenie skutecznych mechanizmów monitorowania i regulacji w celu zapobieżenia ewentualnym nadużyciom.

Warto zauważyć, że ta nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odzwierciedla ogólny trend dostosowywania prawa do aktualnych potrzeb i wymagań gospodarki. Przepisy takie jak te mają na celu ułatwienie rozwoju i inwestycji w różne sektory gospodarki, w tym w rolnictwo. Pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów nieruchomości rolnych, co może przyczynić się do rozwoju sektora rolniczego i gospodarczego jako całości.

Możliwe źródło: Ministerstwo Gospodarki