Twoje wyniki wyszukiwania

Rosnące stopy procentowe kredytów hipotecznych prowadzą do wzrostu ubóstwa w Wielkiej Brytanii

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 27 lipca, 2024 Miasto 0

Wielka Brytania boryka się ze wzrostem ubóstwa, a winą za to ponoszą gwałtownie rosnące stopy procentowe kredytów hipotecznych. W ostatnich miesiącach odnotowano największy skok tych stóp od lat 80. XX wieku, co oznacza znacznie wyższe koszty kredytów na nieruchomości.

Wzrost kosztów kredytów sprawił, że wielu gospodarstwom domowym zmniejszył się dochód rozporządzalny. Wielu mieszkańców, którzy odnowili lub zaciągnęli kredyty od 2022 roku, znalazło się więc poniżej progu ubóstwa. Według Instytutu Studiów Fiskalnych (IFS) aż 320 tysięcy osób doświadcza teraz trudności finansowych, a ich dochody spadły poniżej 60% mediany dochodów.

Oficjalne statystyki sugerują, że liczba osób dotkniętych ubóstwem wynosi jedynie 230 tysięcy. Jednak raport IFS wskazuje, że oficjalne dane nie uwzględniają różnic w spłatach kredytów między gospodarstwami domowymi oraz wpływu gwałtownej inflacji na budżety domowe.

Pandemia Covid-19 i kryzys gospodarczy nie wpłynęły znacząco na wskaźnik ubóstwa w Wielkiej Brytanii. Wskaźnik ubóstwa bezwzględnego, czyli dotykającego gospodarstwa domowe o niewystarczających zasobach do zaspokojenia podstawowych potrzeb, wynosi około 18%. Oznacza to, że 12 milionów osób spośród 68 milionów mieszkańców kraju żyje w ubóstwie.

Wielka Brytania musi podjąć skuteczne działania, aby złagodzić skutki wzrostu stóp procentowych kredytów hipotecznych. Niezbędne jest wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, które borykają się z trudnościami płatniczymi. Tylko w ten sposób można zapobiec dalszemu narastaniu problemu ubóstwa w kraju.

The increase in mortgage interest rates has led to a rise in poverty in the UK. In recent months, the country has experienced the largest jump in interest rates since the 1980s, resulting in significantly higher costs for property loans. This has resulted in a decrease in disposable income for many households.

Many residents who have renewed or taken out mortgages since 2022 have fallen below the poverty line. According to the Institute for Fiscal Studies (IFS), as many as 320,000 people are now experiencing financial difficulties, with their incomes falling below 60% of the median income.

Official statistics suggest that the number of people affected by poverty is only 230,000. However, the IFS report indicates that the official data does not take into account differences in mortgage repayments between households or the impact of rapid inflation on household budgets.

The Covid-19 pandemic and economic crisis have not significantly affected the poverty rate in the UK. The absolute poverty rate, which affects households with insufficient resources to meet basic needs, stands at around 18%. This means that 12 million people out of the country’s 68 million population are living in poverty.

The UK needs to take effective measures to mitigate the effects of rising mortgage interest rates. Financial support for households struggling with payment difficulties is essential. Only in this way can further growth of the poverty problem in the country be prevented.

For more information on the current economic situation in the UK and its impact on poverty, you can visit the official website of the Institute for Fiscal Studies at www.ifs.org.uk.